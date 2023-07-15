Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken 15 Temmuz mesajı! Ne FETÖ dedi, Ne darbe dedi

Bugün 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının kalkıştığı darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti. Üniforma giyen FETÖ'nün teröristlerinin darbe planını, Türk halkı dik duruşu ve verdiği şehitlerle bir kahramanlık destanına dönüştürdü. FETÖ'nün alçak girişiminin yıl dönümünde birçok siyasetçiden kınama ve şehitlerimizle ilgili paylaşımlar yapılırken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullulara attığı SMS ise tepki çekti.

NE 'FETÖ', NE 'DARBE', NE '15 TEMMUZ' DEDİ

15 Temmuz için 'tiyatro' nitelendirmesinde bulunan ve darbe girişimi gecesi bir belediye başkanının evine kaçarak çayını yudumlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul halkına attığı SMS'te "FETÖ", "15 Temmuz" ve "darbe girişimi" ifadelerinden hiçbirini kullanmadı. İmamoğlu mesajında sadece "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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