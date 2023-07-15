Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 15 Temmuz'u Anma programında konuştu! Dünya'yı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz!

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen, 56. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası Türk Büyükelçiliği'nde düzenlenen 15 Temmuz'u Anma programında konuşan Hakan Fidan, "Dünya'yı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz" dedi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 15 Temmuz'u Anma programında konuştu! Dünya'yı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 56. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Burada ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Fidan görüşmelerin ardından bu sabah Türk Büyükelçiliği'nde düzenlenen 15 Temmuz'u Anma programında konuştu:

"15 Temmuz'da son hamlelerini yaptılar. Ancak, milletmiz çelikten iradesiyle bu karanlık terör, casusluk ve ihanet örgütünü tarihin çöplüğüne attı. Bu örgütün Türkiye'deki yapılanmasının belini kırdık.

Başta MİT olmak üzere, bütün kurumlarımızın cefakar çalışmalarıyla zemin buldukları ülkelerin çoğunda da faaliyetlerini sona erdirdik.

Gerçek hizmeti yabancı istihbarat örgütlerine sunan bu ihanet çetesi, artık sinsi gündemini serbestçe yürütme imlanına sahip değil. Birçok ülkede, FETÖ'nnün sözde eğitim kurumlarının, sivil toplum örgütü ya da başka kisveler altında faaliyet gösteren oluşumlarını kapatılmasını sağladık.

Bugün buradan, Cakarta'dan ilan etmek istiyorum; yeni dönemde de kurumlarımızla tam eş güdüm ve dostlarımızla etkin iş birliği içinde, dünya'yı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz.

Bu noktada FETÖ'ye ve ülkemizi hedef alan odaklara karşı, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın insicam ve teyakkuz içinde olmaları çok önemli. Bu Endonezya'da yaşayan vatandaşlarımız için de çok önemli. Coğrafi olarak uzak ama kalben yakın olan bu coğrafyada, sergileyeceğiniz dayanışma ruhuna ihtiyacımız her zamankinden daha fazla olacak.

Bugün görüştüğüm muhatablarıma, iş birliği için teşekkürlerimi ilettim. Ancak, onları da tehdit eden bu yapılanmaya karşı birlikte atabileceğimiz ilave adımlşar olduğunu da söyledim.

TERÖR ÖRGÜTÜ İLE MÜCADELEMİZ ÖNCELİKLİ

Elbette terörle mücadelemiz sadece FETÖ ile sınırlı değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere terörün her türü ile amasız ve amansız mücadelemiz bizim kırmızı çizgimizdir. İster PKK ister onun iniltili yapıları ister DEAŞ ister DHKC olsun devletimizin ve milletimizin bütünlüğüne ve güvenliğine kasteden terör örgütleri ile mücadele temel önceliğimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde attığımız odaklı ve tesirli adımların sonuçlarını hep beraber alıyoruz. Dik duruşumuz ve artan diplomatik ve stratejik kabiliyetlerimizle ülkemizi terörizm belasından kurtarmaya kararlıyız. Bu düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun. Rabbim ülkemizin ve milletimizin her daim yardımcısı olsun.

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