İkinci el araç satımlarına yeni düzenleme geldi! Karara uymayanlara idari para cezası uygulanacak!

İkinci el araç satımlarına düzenleme geldi. Artık ikinci el araçlar ilan yoluyla sıfır liste fiyatının üzerinde satılamayacak. Karara uymayanlara ceza uygulanacak.

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İkinci el araç satımlarına yeni düzenleme geldi! Karara uymayanlara idari para cezası uygulanacak!

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründeki stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadelesini sürdürüyor.

Bu kapsamda son dönemde art arda adımlar atıldı. Tedbirler artırıldı, denetimler yoğunlaştırıldı.

6 Temmuz'da ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldı. Düzenleme ile ikinci el araçların ilan yoluyla sıfır fiyatından fazla pazarlanması 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandı.

FAHİŞ FİYATLARA MÜDAHALE!

Uygulama, yürürlüğe girdi. Tüm gerçek ve tüzel kişilerin bireysel ve ticari ilanlarını kapsayacak.

Satış siteleri, düzenlemeye aykırı ilan verenleri uyaracak. Kısıtlamaya aykırı olarak verilen ilanlara ilişkin bilgiler platform tarafından Bakanlığa iletilecek.

Düzenlemeye aykırı her bir ilan "ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti" kabul edilecek.
İlan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da göreve gelir gelmez otomotiv sektörü temsilcileriyle görüşmeler yaptı. Konuya ilişkin yeni önlemler alınmasını sağladı. Bolat, ellerinde başka enstrümanlar olduğunu, adım adım ilerlediklerini de vurguladı.

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