40 kişinin katiline MİT'ten operasyon! Münbiç'te etkisiz hale getirdi!

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK/KCK-PYD/YPG Münbiç istihbarat yapılanması içerisinde sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüten, Fırat Kalkanı harekat alanı başta olmak üzere harekat bölgelerine örgüt tarafından eylem amacıyla yapılan malzeme aktarımından sorumlu olan Heysem Abu Dahham kod adlı Heysem Cuma'nın bir süre önce Münbiç şehir merkezine geldiği istihbaratı alındı.

Cuma, MİT tarafından 9 Temmuz'da Münbiç şehir merkezinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

40 SİVİL HAYATINI KAYBETMİŞTİ!

Terörist Heysem Cuma'nın, Cerablus'ta 2019'da 3'ü motosiklet, 2'si otomobille gerçekleştirilen bombalı saldırılar ile 28 Nisan 2020'de Afrin şehir merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü yakıt tankeri ile düzenlenen ve 11'i çocuk, 40 sivilin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı saldırının sorumlusu olduğu bildirildi.

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