Kemal Kılıçdaroğlu gözünü yerel seçimlere çevirdi! "İyi sonuçlar alacağız!"

Türkiye, önemli bir seçimi tamamlarken şimdi yerel seçime odaklanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim zaferinin ardından yeni hükümetiyle çalışmalara başladı.

Muhalif kesimde ise durum oldukça değişiklik gösteriyor.

Henüz seçim yenilgisini kabullenemeyen CHP'de dalgalanmalar devam ediyor.

İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM ÇAĞRISI!

Partinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sürekli olarak değişim ve istifa talepleriyle karşı karşıya kalıyor.

CHP içindeki denge bozulurken, Kılıçdaroğlu bu çağrılara aldırış etmiyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da çağrılara destek veren bir isim oldu.

Sık sık baba-oğul benzetmesi yapılan ancak aralarında büyük bir gerilim olan bu iki kişi, yerel seçim öncesinde bir kez daha karşı karşıya geldi.

HEDEF YEREL SEÇİM!

Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamalarda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Parti içindeki olaylara atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, değişim taleplerine karşı yenilenme sözleriyle tepki gösterdi.

Ayrıca, yerel seçimleri de gündeme taşıyan CHP lideri, genel seçimde elde edemediği sonuçların ardından yerel seçime odaklandıklarını ifade etti.

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ÇOK İYİ PERFORMANS YAKALAYACAĞIZ!

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Yerel seçimlerde çok iyi bir performans yakalayacağımıza inanıyorum. Pek çok çalışmayı belli bir noktaya getirdik. Aday belirlemelerimiz de iyi olacak. Çok iyi sonuçlar elde edeceğiz. Aday belirlemede şöyle bir yöntemimiz olacak: Tek bir gözlemle aday belirlenmeyecek. Anketler yapılacak, saha araştırması yapılacak. Bizim denetmenler gidecekler alana bakacaklar. “Kiminle kazanırız, kiminle kazanmayız” diye özel çalışmalar yapılacak. Adaylar belirlenecek.

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