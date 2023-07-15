Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o iddiaları reddetti! Hepatit A iddialarına cevap verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddialarını reddetti. Bakan Koca yaptığı açıklamada, 312 bin doz pediatrik Hepatit A aşısı bulunduğunu, 1 milyon doz aşının alım sürecinin de devam ettiğini belirtti.

YAYINLAMA
Google News
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o iddiaları reddetti! Hepatit A iddialarına cevap verdi

Bakan Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Halen stoklarımızda 312 bin doz pediatrik Hepatit A aşısı bulunuyor, 1 milyon doz aşının alım süreci ise devam ediyor. Buna mukabil, bir de Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası mevcuttur ve asılsızdır."

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Boyun Tutulmasına Ne İyi Gelir? Hangi Krem Kullanılır?
Boyun Tutulmasına Ne İyi Gelir? Hangi Krem Kullanılır?
Doktorların Önerdiği En İyi Güneş Kremi Nedir? Doktorlar Hangi Marka Güneş Kremi Öneriyor?
Doktorların Önerdiği En İyi Güneş Kremi Nedir? Doktorlar Hangi Marka Güneş Kremi Öneriyor?
Kabızlığa Ne İyi Gelir? Kabızlık Acilen Nasıl Giderilir?
Kabızlığa Ne İyi Gelir? Kabızlık Acilen Nasıl Giderilir?
Defne Yaprağının Faydaları Nelerdir? Defne Yaprağı Nedir?
Defne Yaprağının Faydaları Nelerdir? Defne Yaprağı Nedir?
Son Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken 15 Temmuz mesajı! Ne FETÖ dedi, Ne darbe dedi
Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken 15 Temmuz mesajı! Ne FETÖ dedi, Ne darbe dedi
İstanbul'da sokak ortasında uzun namlulu tüfeklerle çatışma çıktı! Dehşet anları kameralara yansıdı!
İstanbul'da sokak ortasında uzun namlulu tüfeklerle çatışma çıktı! Dehşet anları kameralara yansıdı!
Usta oyuncudan sevenlerine acı haber! Tanju Tuncel hayatını kaybetti!
Usta oyuncudan sevenlerine acı haber! Tanju Tuncel hayatını kaybetti!
Emekliler için yeni zam talebi, Taban aylığına ek ilave 8 bin 77 TL ilave istendi
Emekliler için yeni zam talebi, Taban aylığına ek ilave 8 bin 77 TL ilave istendi
Ozon tedavisi nedir, Nasıl olunur, Ozon tedavisinin faydaları nelerdir?
Ozon tedavisi nedir, Nasıl olunur, Ozon tedavisinin faydaları nelerdir?
Uyku apnesi yaşayanlar dikkat! Hem kalbi etkiliyor hem beyni tetikliyor
Uyku apnesi yaşayanlar dikkat! Hem kalbi etkiliyor hem beyni tetikliyor
Çok Okunanlar
İşte 15 Temmuz 2023 gazete manşetleri: Türkiye geçilmez
İşte 15 Temmuz 2023 gazete manşetleri: Türkiye geçilmez
İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan videolu 15 Temmuz mesajı! "FETÖ'cü hainlerle mücadelemiz bitmedi!"
İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan videolu 15 Temmuz mesajı! "FETÖ'cü hainlerle mücadelemiz bitmedi!"
15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafı Galata Kulesi’ne yansıtıldı!
15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafı Galata Kulesi’ne yansıtıldı!
15 Temmuz Cumartesi Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
15 Temmuz Cumartesi Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Canan Karatay 10 yaş birden gençleşmenin sırrını verdi! Her gün mutlaka tüketilmeli
Canan Karatay 10 yaş birden gençleşmenin sırrını verdi! Her gün mutlaka tüketilmeli
Dudakta Uçuk Neden Çıkar? Vitamin Eksikliği Uçuğa Neden Olur Mu? İşte Uçuk Çıkma Nedenleri
Dudakta Uçuk Neden Çıkar? Vitamin Eksikliği Uçuğa Neden Olur Mu? İşte Uçuk Çıkma Nedenleri
Yorumlananlar
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Devlet Bahçeli emekliye maaş zam teklifinin görüşüldüğü saatlerde TBMM'ye geldi
Devlet Bahçeli emekliye maaş zam teklifinin görüşüldüğü saatlerde TBMM'ye geldi
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor