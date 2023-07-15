Usta oyuncudan sevenlerine acı haber! Tanju Tuncel hayatını kaybetti!

Türk sinemasının ve televizyonunun değerli bir ismi olan Tanju Tuncel vefat etti. 83 yaşına ulaşan Tuncel, popüler yapımlardan olan 'Geniş Aile', 'Eyvah Eyvah 2', 'Eyvah Eyvah 3', Babamın Kemikleri gibi projelerde unutulmaz performanslar sergilemişti.
Tanju Tuncel Kimdir?
İstanbul Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Tuncel, Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başladı.
Usta sanatçı Tanju Tuncel, 1940 Adana doğumlu Tanju Tuncel, Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi ve İstanbul Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.
Tuncel, tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başladı. 60 yaş kanunuyla İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda emekli edildi.,
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