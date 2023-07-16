Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıkıyor! Yoğun diplomasi trafiği!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerine yoğun bir tempoyla devam ediyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıkıyor! Yoğun diplomasi trafiği!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerine yoğun bir tempoyla devam ediyor. Yeni haftada Körfez turuna çıkan Erdoğan, önce Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek. Cidde'de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelecek. Bu görüşmelerde bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıkıyor! Yoğun diplomasi trafiği!

Katar Ziyareti ve İlişkilerin Güçlendirilmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turundaki ikinci durağı ise Katar olacak. 8 aylık bir aradan sonra yeniden Katar'a gidecek olan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek. Bu görüşme, Türkiye-Katar ilişkilerinin güçlendirilmesi ve ikili iş birliğinin ilerletilmesi açısından önem taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıkıyor! Yoğun diplomasi trafiği!

Birleşik Arap Emirlikleri ile İlişkilerin Geliştirilmesi

Körfez turunun son durağı ise Birleşik Arap Emirlikleri olacak. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile Abu Dabi'de bir araya gelecek. Bu görüşmelerde ekonomik iş birliği fırsatları ve yatırımların artırılması konuları ele alınacak. Türkiye'nin çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalaması ve mevcut ilişkilerin daha da güçlendirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıkıyor! Yoğun diplomasi trafiği!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ziyareti ve Ercan Havalimanı Açılışı

Körfez turunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçecek. Lefkoşa'da tamamlanan yeni Ercan Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirecek. Açılış töreni, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde yapılacak. Erdoğan, 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs'a inmeyi planladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüteceği bu yoğun diplomasi trafiği, Türkiye'nin bölgesel ilişkilerini güçlendirmek ve ekonomik iş birliklerini ilerletmek adına önemli bir adım olacak. Yapılacak görüşmeler ve imzalanacak anlaşmalar, Türkiye'nin uluslararası alanda etkinliğini artırmasına katkı sağlayacak.

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