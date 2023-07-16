Hayatını değiştirdi! Hobi olarak başladığı işte taleplere yetişememeye başladı!

Yozgat'ta 3 yıl önce 300 kök ile hobi olarak ekimine başladığı böğürtlenden yüksek verim elde eden Atilla Açıkgöz, bu yıl kök sayısını 2 bin 500'e çıkardı.

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Hayatını değiştirdi! Hobi olarak başladığı işte taleplere yetişememeye başladı!

Yozgat'ta 3 yıl önce 300 kök ile hobi olarak ekimine başladığı böğürtlenden yüksek verim elde eden Atilla Açıkgöz, bu yıl kök sayısını 2 bin 500'e çıkardı. 4 dönüm alanda 10 ton böğürtlen üreten Açıkgöz, şimdi taleplere yetişemiyor, ürünler bahçeden çıkmadan tükeniyor.

Hayatını değiştirdi! Hobi olarak başladığı işte taleplere yetişememeye başladı!

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Mehmetbeyli köyünde bulunan evinin bahçesinde 4 dekarlık alanda böğürtlen yetiştiriciliği yapan Atilla Açıkgöz, kentin tarım ürünleri buğday, arpa ve yeşil mercimeğe alternatif ürün olarak böğürtlen yetiştirmeyi seçti. 3 yıl önce hobi amacıyla 300 kök ile böğürtlen yetiştiriciliğine başlayan Açıkgöz, iklim şartlarına uygunluğu ve yüksek verim sebebiyle kök sayısını 2 bin 500'e çıkardı. 4 dekar alanda böğürtlen yetiştirmeye başlayan Açıkgöz, 10 ton verim elde etmeyi planlıyor. Temmuz ayı itibariyle hasadına başlanan böğürtlenin kilogramı 80 liradan alıcı buluyor. Pazar sorununun bulunmadığı böğürtlen bahçesine gelen vatandaşlar, ürüne yerinde ulaşabiliyor. Böğürtlen kanser başta olmak üzere bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kalp sağlığını koruyor, yüksek tansiyon ve şeker hastalığına fayda sağlıyor.

Hayatını değiştirdi! Hobi olarak başladığı işte taleplere yetişememeye başladı!

"Burada Kendi Ellerimizle Hem Topluyoruz Hem De Yiyoruz."

Böğürtlen almak için gelen Yeliz Arslan, "Sorgun'da yaşıyorum. Her sene buraya geliyoruz. Böğürtlenimizi alıyoruz. Burada kendi ellerimizle hem topluyoruz hem de yiyoruz. Böğürtlenle reçelimizi yapıyoruz ya da kışın kullanmak için dolaba koyuyoruz. Tadı güzel, çok seviyoruz. Her sene geliyoruz, buradan alıyoruz. Kendi ellerimizle topluyoruz." dedi.

Hayatını değiştirdi! Hobi olarak başladığı işte taleplere yetişememeye başladı!

10 Ton Ürün Bekliyoruz

Evinin bahçesinde 3 yıl önce hobi amacıyla böğürtlen yetiştiriciliğine başladığını söyleyen Atilla Açıkgöz ise, "Böğürtlen yetiştiriciliğine 300 kökle başladık. Sonra iklim şartlarına uygun olduğunu ve verimin yüksek olduğunu gördük. Burada da böğürtlen yetişeceğini gördükten sonra kök sayısını 2 bin 500'e çıkarttık ve dört dönüm araziye böğürtlen ektik. Bu böğürtlen erkence olduğundan temmuzda verim alıyoruz. Dönüm başına tahminen 4 ton ürün veriyor. Geçen sene dörtte üçünü soğuk vurmasına rağmen biz 2 ton ürün aldık. Bu sene de 10 ton ürün bekliyoruz. Kilosunu bu sene 80 liradan satmayı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Hayatını değiştirdi! Hobi olarak başladığı işte taleplere yetişememeye başladı!

Kanser Başta Olmak Üzere Birçok Derde Deva

Böğürtlenin sağlık açısından şifa kaynağı olduğunu da belirten Açıkgöz, "Özellikle sağlık sorunu olanların hepsi ilaç için kullanıyor. Öncelikle kanser sonra şeker hastalığı, sindirim, kalp, vücut direncini artırıyor. Mesela aç karnına bir avuç yenirse şekeri insülin direncini düzenlediğini doktorlar söylüyor. Şeker hastaları için çok fazla tavsiye ediliyor. Vücut direncini de artırdığından dolayı kalbe, tansiyona birçok hastalığa doğal bir şifa olduğunu gördük." ifadelerine yer verdi.

Hayatını değiştirdi! Hobi olarak başladığı işte taleplere yetişememeye başladı!

Vatandaşlar Kendi Elleriyle Topluyorlar

Böğürtlen üretimini herkese tavsiye ettiğini söyleyen Açıkgöz, "Yozgat'ta böğürtleni sadece ben üretiyorum. Hobi olarak başladım talep artınca üretimi artırdım. Böğürtlen satışımızda pazar sorunumuz yok. Vatandaşlar geliyor. Kendileri bahçeden aileleriyle topluyor. Ben herkese böğürtlen üretimini tavsiye ediyorum. Boş vakti olanlar, geçim sıkıntısı olanlar, özellikle köyde kalanların yapması gereken bir uğraş. Herkes kendi imkanları dahilinde böğürtlen üretebilir. Vatandaşlar böğürtleni genelde reçel için kullanıyorlar. Meyve suyu ve pasta yapımında da kullanılıyor." diye konuştu.

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