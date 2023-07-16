Filenin Sultanları finale yükseldi! Son karşılaşma Çin ile yapılacak

Filenin Sultanları Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, Milletler Ligi'nde aldığı galibiyetlerle finale yükseldi. Son karşılaşmada ABD'yi 3-1 mağlup eden milli takımımız, şampiyonluk için Çin ile karşı karşıya gelecek.

Abd'yi Ezici Skorla Yendiler

Türkiye ve ABD arasındaki maçta, ilk sete Türkiye iyi bir başlangıç yaparak üstünlüğü ele geçirdi. Ebrar Karakurt'un etkili servisleri ve skorer oyunuyla milli takımımız, seti 25-21 kazanarak öne geçti.

İkinci sette de Türkiye'nin üstünlüğü devam etti. Ebrar Karakurt'un etkileyici performansı ve takımın blok üstünlüğü sayesinde seti 25-14 alarak durumu 2-0 yaptık.

Haberin Devamı

Ancak üçüncü sette ABD, oyunu çevirmek için mücadele etti. Bireysel hataların öne çıktığı bu sette Türkiye'nin üstünlüğüne rağmen ABD, son bölümde iyi manşetlerle maçı çevirerek seti 26-24 kazandı.

Dördüncü sette ise ABD, hızlı bir başlangıç yaparak avantajı ele geçirdi. Ancak Türkiye, moladan iyi dönerek skoru dengeledi. Zehra Güneş'in etkili bloklarıyla hücumları durduran milli takımımız, çekişmeli geçen seti 27-25 kazanarak maçı 3-1 galip tamamladı.

Filenin Sultanları Finalist Oldu

Türkiye, bu galibiyetle adını finale yazdırdı ve şampiyonluk için Çin ile karşılaşacak. Final maçı 17 Temmuz Pazartesi günü saat 01.30'da başlayacak. Öte yandan, üçüncülük maçı bugün ABD ile Polonya arasında oynanacak.

Haberin Devamı

Milletler Ligi'nde Türkiye'nin gösterdiği başarılı performans ve final heyecanı, voleybolseverler tarafından heyecanla takip ediliyor.

2023 MTV İlk taksit ne kadar ve ne zaman ödenecek? Ek MTV'de ödeme takvimi belli oldu!

Komandolar nöbette! Yangınlara karşı önlem alındı!

Kuduz belirtileri neler, tedavisi var mı? Kuduz aşısı var mı?

İstinye Park AVM’de korkunç olay: Çamaşır ipiyle asılı bulundu

Aşırı sıcaklara dikkat! Sıcaklar beyin kanamasına davetiye çıkarıyor!