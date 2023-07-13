İstinye Park AVM’de korkunç olay: Çamaşır ipiyle asılı bulundu

Sarıyer'de bulunan İstinye Park AVM'nin otopark bölümündeki temizlik odasında 52 yaşındaki temizlik personeli adam, çamaşır ipiyle boruya asılmış halde ölü bulundu. Evli ve 1 çocuk babası olan adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Sarıyer'de bulunan İstinye Park AVM'nin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde evli ve 1 çocuk babası olan 52 yaşındaki Ahmet Bekkaya'nın vardiyaya gelmediğini fark eden kadın şefi M.İ. temizlik odasına gitti.

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Odaya girdiğinde gördüğü manzara karşısında şoke olan kadın, Bekkaya'nın çamaşır ipiyle boruya asılı halde hareketsiz durduğunu gördü. Bunun üzerine kadın AVM yönetimine bilgi verdi. AVM'nin doktorlarının yaptığı kontrollerde, Bekkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çamaşır İpiyle Boruya Asılmış Halde Bulundu

Olayın ardından ihbar üzerine AVM'ye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tetkikler sonrasında olay yeri inceleme ve Cumhuriyet savcısı da inceleme yaptı. Daha sonra Bekkaya'nın cansız bedeni cenaze aracıyla kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Öte yandan Bekkaya'nın son olarak sabah saatlerinde iş arkadaşı S.K. ile görüştüğü ve temizlik odasına girip bir daha çıkmadığı tespit edildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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