2023 MTV İlk taksit ne kadar ve ne zaman ödenecek? Ek MTV'de ödeme takvimi belli oldu!

Meclis Genel Kurulu, bir kereye mahsus tüm araçlardan alınacak ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için onay verdi. Düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar dahil ek MTV kapsamına alınacak. Ek MTV'nin ilk taksiti Ağustos sonu, ikinci taksiti ise Kasım sonuna kadar ödenecek.

YAYINLAMA
Google News
2023 MTV İlk taksit ne kadar ve ne zaman ödenecek? Ek MTV'de ödeme takvimi belli oldu!

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin ilk 7 maddesi, önemli düzenlemeleri içeriyor. Bu düzenlemeler arasında en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılması ve emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması gibi maddeler yer almaktadır.

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ise bu yıl bir kereliğe mahsus olarak iki katı olarak alınacak. Bu uygulama, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirilecektir. Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil olmak üzere tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar, ek MTV kapsamında yer alacaktır. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar olacaktır.

2023 MTV İlk taksit ne kadar ve ne zaman ödenecek? Ek MTV'de ödeme takvimi belli oldu!

Bu düzenlemelerle birlikte memur maaşlarına yapılan artış ve emekli aylıklarına yapılan zam gibi önemli düzenlemelerle birlikte, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin uygulanmasıyla depremin yol açtığı finansman ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir. Bu adımlar, ekonomik kayıpların telafi edilmesine ve vatandaşların refah düzeyinin artırılmasına yönelik atılan adımlar olarak değerlendirilmektedir.

Ek MTV Ne Zaman Ödenecek?

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), tahakkuk ettirileceği taksitler halinde ödenecektir. İlgili düzenlemeye göre, Ek MTV'nin ödemesi iki eşit taksitte yapılacaktır. İlk taksit, düzenlemenin yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Eğer teklifin temmuz ayı içinde kanunlaşması gerçekleşirse, Ek MTV'nin ilk taksiti ağustos ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. İkinci taksitin ise kasım sonuna kadar ödenmesi beklenmektedir.

Bu taksitlendirme sayesinde, Ek MTV'nin vergi mükellefleri tarafından daha kolay ödenmesi ve yükün dengeli bir şekilde dağıtılması hedeflenmektedir. İlgili sürelere uyum sağlanarak vergi ödemelerinin zamanında yerine getirilmesi önemlidir. Böylelikle, depremin yol açtığı finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla uygulanan Ek MTV düzenlemesi etkin bir şekilde uygulanmış olacaktır.

2023 MTV İlk taksit ne kadar ve ne zaman ödenecek? Ek MTV'de ödeme takvimi belli oldu!

2023 MTV NE KADAR OLDU?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) belirlenmesinde aracın motor büyüklüğü, yaşı ve değeri gibi faktörler etkilidir. Bu çerçevede, belirli araçlar için MTV miktarları belirlenmiştir. Örneğin, 3 yaşına kadar olan ve motor hacmi 1300 cc ve altında olan araçlar için ek vergi olmaması durumunda, 2.120 TL MTV ödenmesi gerekmekteydi. Ancak ek vergiyle birlikte bu miktar ikiye katlanacak ve ödenecek tutar 4.240 TL olacaktır. En yüksek MTV ise bu kapsamda 202.304 TL'ye kadar yükselecektir.

2023 MTV İlk taksit ne kadar ve ne zaman ödenecek? Ek MTV'de ödeme takvimi belli oldu!

İlk Kayıt İçin de Geçerli Olacak

Kanunun yayımı tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin ek MTV ise bu taşıtların MTV'si ile birlikte peşin ödenecek. Ek MTV, bir defaya mahsus uygulanacak ve genel bütçe geliri olarak kaydedilecek.

2023 MTV İlk taksit ne kadar ve ne zaman ödenecek? Ek MTV'de ödeme takvimi belli oldu!

MTV Ödemesi Nasıl Yapılır?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), ödeme işlemleri için çeşitli yöntemler sunmaktadır. İnteraktif Vergi Dairesi, mobil uygulamalar (Google Play, App Store, Huawei AppGallery), anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri, ve PTT şubeleri ödeme yapabileceğiniz platformlar arasındadır.

İnteraktif Vergi Dairesi veya mobil uygulamalar aracılığıyla 02.00-23.45 saatleri arasında MTV ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu platformlar üzerinden anlaşmalı bankaların banka kartı veya kredi kartıyla ödeme yapabilir, banka hesabınızdan havale yöntemiyle ödeme gerçekleştirebilir veya yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarınızı kullanabilirsiniz. Ayrıca, vergi tahsiline yetkili bankaların şubeleri ve vergi dairesi vezneleri ile PTT şubeleri üzerinden de MTV ödemesi yapabilirsiniz.

Komandalar nöbette! Yangınlara karşı önlem alındı!Komandalar nöbette! Yangınlara karşı önlem alındı!

Kuduz belirtileri neler, tedavisi var mı? Kuduz aşısı var mı?Kuduz belirtileri neler, tedavisi var mı? Kuduz aşısı var mı?

İstinye Park AVM’de korkunç olay: Çamaşır ipiyle asılı bulunduİstinye Park AVM’de korkunç olay: Çamaşır ipiyle asılı bulundu

Aşırı sıcaklara dikkat! Sıcaklar beyin kanamasına davetiye çıkarıyor!Aşırı sıcaklara dikkat! Sıcaklar beyin kanamasına davetiye çıkarıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı! Menzil Şeyhi'ne başsağlığı mesajı yayımladı!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı! Menzil Şeyhi'ne başsağlığı mesajı yayımladı!

Memur ve Emekli maaşı zamları meclisten geçti! Teklif kabul edildi!Memur ve Emekli maaşı zamları meclisten geçti! Teklif kabul edildi!

25 Milyar dolarlık dev yatırım! İş imzaya kaldı!25 Milyar dolarlık dev yatırım! İş imzaya kaldı!

Ülke Geneli 13 Temmuz hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar 4 dereceye kadar artacak!Ülke Geneli 13 Temmuz hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar 4 dereceye kadar artacak!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Körfez’de yıkım çalışması, 3 kaçak yapı yıkıldı
Körfez’de yıkım çalışması, 3 kaçak yapı yıkıldı
Komandalar nöbette! Yangınlara karşı önlem alındı!
Komandalar nöbette! Yangınlara karşı önlem alındı!
AB üyelik sürecinde, kokoreç yasaklanır mı? Esnaf çözüm üretti
AB üyelik sürecinde, kokoreç yasaklanır mı? Esnaf çözüm üretti
NATO Zirvesi'nde Zelenskiy gerginliği! Liderlerin sinirlendiği anlar!
NATO Zirvesi'nde Zelenskiy gerginliği! Liderlerin sinirlendiği anlar!
Son Haberler
Cam temizliğinde tüm bildiklerinizi unutun! Bu yöntemle camları lekesiz ayna gibi parlatmanın sırrını keşfedin!
Cam temizliğinde tüm bildiklerinizi unutun! Bu yöntemle camları lekesiz ayna gibi parlatmanın sırrını keşfedin!
Taktığı yüzük parmağını şişirince, imdadına itfaiye ekipleri yetişti
Taktığı yüzük parmağını şişirince, imdadına itfaiye ekipleri yetişti
Menzil grubunun liderini Abdülbaki El Hüseyni'yi son yolculuğuna 250 bin kişi uğurladı
Menzil grubunun liderini Abdülbaki El Hüseyni'yi son yolculuğuna 250 bin kişi uğurladı
2023 MTV İlk taksit ne kadar ve ne zaman ödenecek? Ek MTV'de ödeme takvimi belli oldu!
2023 MTV İlk taksit ne kadar ve ne zaman ödenecek? Ek MTV'de ödeme takvimi belli oldu!
İstinye Park AVM’de korkunç olay: Çamaşır ipiyle asılı bulundu
İstinye Park AVM’de korkunç olay: Çamaşır ipiyle asılı bulundu
Tanju Özcan Ankara'da! "Sen demokrat falan değilsin!"
Tanju Özcan Ankara'da! "Sen demokrat falan değilsin!"
Çok Okunanlar
13 Temmuz Perşembe Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
13 Temmuz Perşembe Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Gaziantep'te Kimlik kontrolü yapılan şahıstan mahalle bekçilerine bıçaklı saldırı: 2’si ağır 3 yaralı
Gaziantep'te Kimlik kontrolü yapılan şahıstan mahalle bekçilerine bıçaklı saldırı: 2’si ağır 3 yaralı
2023 Temmuz 2. altı ay Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar, kaç TL oldu?
2023 Temmuz 2. altı ay Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar, kaç TL oldu?
Aydın Mimar Sinan Parkı, düzenlenen Derya Uluğ konseriyle hizmete açıldı
Aydın Mimar Sinan Parkı, düzenlenen Derya Uluğ konseriyle hizmete açıldı
Aşırı sıcaklara dikkat! Sıcaklar beyin kanamasına davetiye çıkarıyor!
Aşırı sıcaklara dikkat! Sıcaklar beyin kanamasına davetiye çıkarıyor!
NATO Zirvesi'nde gündem Arda Güler! "Çok büyük futbolcuymuş!"
NATO Zirvesi'nde gündem Arda Güler! "Çok büyük futbolcuymuş!"
Yorumlananlar
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor
NATO Liderler Zirvesi'nde Türk rüzgarı esti! Erdoğan'dan kritik görüşmeler!
NATO Liderler Zirvesi'nde Türk rüzgarı esti! Erdoğan'dan kritik görüşmeler!