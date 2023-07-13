2023 MTV İlk taksit ne kadar ve ne zaman ödenecek? Ek MTV'de ödeme takvimi belli oldu!

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin ilk 7 maddesi, önemli düzenlemeleri içeriyor. Bu düzenlemeler arasında en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılması ve emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması gibi maddeler yer almaktadır.

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ise bu yıl bir kereliğe mahsus olarak iki katı olarak alınacak. Bu uygulama, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirilecektir. Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil olmak üzere tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar, ek MTV kapsamında yer alacaktır. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar olacaktır.

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Bu düzenlemelerle birlikte memur maaşlarına yapılan artış ve emekli aylıklarına yapılan zam gibi önemli düzenlemelerle birlikte, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin uygulanmasıyla depremin yol açtığı finansman ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir. Bu adımlar, ekonomik kayıpların telafi edilmesine ve vatandaşların refah düzeyinin artırılmasına yönelik atılan adımlar olarak değerlendirilmektedir.

Ek MTV Ne Zaman Ödenecek?

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), tahakkuk ettirileceği taksitler halinde ödenecektir. İlgili düzenlemeye göre, Ek MTV'nin ödemesi iki eşit taksitte yapılacaktır. İlk taksit, düzenlemenin yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Eğer teklifin temmuz ayı içinde kanunlaşması gerçekleşirse, Ek MTV'nin ilk taksiti ağustos ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. İkinci taksitin ise kasım sonuna kadar ödenmesi beklenmektedir.

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Bu taksitlendirme sayesinde, Ek MTV'nin vergi mükellefleri tarafından daha kolay ödenmesi ve yükün dengeli bir şekilde dağıtılması hedeflenmektedir. İlgili sürelere uyum sağlanarak vergi ödemelerinin zamanında yerine getirilmesi önemlidir. Böylelikle, depremin yol açtığı finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla uygulanan Ek MTV düzenlemesi etkin bir şekilde uygulanmış olacaktır.

2023 MTV NE KADAR OLDU?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) belirlenmesinde aracın motor büyüklüğü, yaşı ve değeri gibi faktörler etkilidir. Bu çerçevede, belirli araçlar için MTV miktarları belirlenmiştir. Örneğin, 3 yaşına kadar olan ve motor hacmi 1300 cc ve altında olan araçlar için ek vergi olmaması durumunda, 2.120 TL MTV ödenmesi gerekmekteydi. Ancak ek vergiyle birlikte bu miktar ikiye katlanacak ve ödenecek tutar 4.240 TL olacaktır. En yüksek MTV ise bu kapsamda 202.304 TL'ye kadar yükselecektir.

İlk Kayıt İçin de Geçerli Olacak

Kanunun yayımı tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin ek MTV ise bu taşıtların MTV'si ile birlikte peşin ödenecek. Ek MTV, bir defaya mahsus uygulanacak ve genel bütçe geliri olarak kaydedilecek.

MTV Ödemesi Nasıl Yapılır?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), ödeme işlemleri için çeşitli yöntemler sunmaktadır. İnteraktif Vergi Dairesi, mobil uygulamalar (Google Play, App Store, Huawei AppGallery), anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri, ve PTT şubeleri ödeme yapabileceğiniz platformlar arasındadır.

İnteraktif Vergi Dairesi veya mobil uygulamalar aracılığıyla 02.00-23.45 saatleri arasında MTV ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu platformlar üzerinden anlaşmalı bankaların banka kartı veya kredi kartıyla ödeme yapabilir, banka hesabınızdan havale yöntemiyle ödeme gerçekleştirebilir veya yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarınızı kullanabilirsiniz. Ayrıca, vergi tahsiline yetkili bankaların şubeleri ve vergi dairesi vezneleri ile PTT şubeleri üzerinden de MTV ödemesi yapabilirsiniz.

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