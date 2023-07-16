İnternetten 40 milyon TL değerinde vurgun yaptılar! Jandarma operasyonu ile yakalandılar!

Jandarma ekipleri, internet sitesi üzerinden alışveriş yapan vatandaşları günlük yaklaşık 2 Milyon, aylık yaklaşık 40 Milyon TL dolandıran örgüt üyeleri yakalandı.

İnternet Sitesi Kurarak Milyonluk Vurgun Yaptılar

2 ayrı adreste yaptıkları eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, banka/kredi kartı ile doküman ele geçirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; internet üzerinden ürün almak isteyen vatandaşları kurmuş oldukları www.baysallaravm.com.tr isimli alışveriş sitesi vasıtasıyla dolandırdığı tespit edilen 3 örgüt üyesi belirlendi.

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Günlük 2 Milyon Aylık 40 Milyon TL Para Kazanmışlar

Şüphelilerin kurmuş oldukları sahte alışveriş sitesi üzerinden verilen siparişleri vatandaşlara göndermeyerek kolay ve yüksek kazanç elde ettikleri, hesap hareketlerinde yapılan incelemede günlük yaklaşık 2 milyon, aylık yaklaşık 40 milyon TL para hareketi olduğu belirlendi.

Kıskıvrak Yakalandılar

Şebeke üyesi olan M.S.B., A.C. ve C.S. tespit edilerek düzenlenen operasyonla çok sayıda suç unsuru ile birlikte yakalandı. Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu işlediği tespit edilen 2'si kadın toplam 3 şüpheli M.S.B., A.C. ve C.S. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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