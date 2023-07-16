İnternetten 40 milyon TL değerinde vurgun yaptılar! Jandarma operasyonu ile yakalandılar!

Jandarma ekipleri, internet sitesi üzerinden alışveriş yapan vatandaşları günlük yaklaşık 2 Milyon, aylık yaklaşık 40 Milyon TL dolandıran örgüt üyelerini yakaladı.

YAYINLAMA
Google News
İnternetten 40 milyon TL değerinde vurgun yaptılar! Jandarma operasyonu ile yakalandılar!

Jandarma ekipleri, internet sitesi üzerinden alışveriş yapan vatandaşları günlük yaklaşık 2 Milyon, aylık yaklaşık 40 Milyon TL dolandıran örgüt üyeleri yakalandı.

İnternet Sitesi Kurarak Milyonluk Vurgun Yaptılar

2 ayrı adreste yaptıkları eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, banka/kredi kartı ile doküman ele geçirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; internet üzerinden ürün almak isteyen vatandaşları kurmuş oldukları www.baysallaravm.com.tr isimli alışveriş sitesi vasıtasıyla dolandırdığı tespit edilen 3 örgüt üyesi belirlendi.

İnternetten 40 milyon TL değerinde vurgun yaptılar! Jandarma operasyonu ile yakalandılar!

Günlük 2 Milyon Aylık 40 Milyon TL Para Kazanmışlar

Şüphelilerin kurmuş oldukları sahte alışveriş sitesi üzerinden verilen siparişleri vatandaşlara göndermeyerek kolay ve yüksek kazanç elde ettikleri, hesap hareketlerinde yapılan incelemede günlük yaklaşık 2 milyon, aylık yaklaşık 40 milyon TL para hareketi olduğu belirlendi.

İnternetten 40 milyon TL değerinde vurgun yaptılar! Jandarma operasyonu ile yakalandılar!

Kıskıvrak Yakalandılar

Şebeke üyesi olan M.S.B., A.C. ve C.S. tespit edilerek düzenlenen operasyonla çok sayıda suç unsuru ile birlikte yakalandı. Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu işlediği tespit edilen 2'si kadın toplam 3 şüpheli M.S.B., A.C. ve C.S. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

16 Temmuz Pazar Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?16 Temmuz Pazar Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

İstanbul'da tüm zamanların rekoru kırıldı! Sıcakların etkisi rekor getirdi!İstanbul'da tüm zamanların rekoru kırıldı! Sıcakların etkisi rekor getirdi!

Polis memuru şehit oldu! Dur ihtarına uymayan sürücü ölüme sürükledi!Polis memuru şehit oldu! Dur ihtarına uymayan sürücü ölüme sürükledi!

Filenin Sultanları finale yükseldi! Son karşılaşma Çin ile yapılacakFilenin Sultanları finale yükseldi! Son karşılaşma Çin ile yapılacak

Ülke Geneli 16 Temmuz Pazar hava durumu nasıl olacak? Denizlerde hava durumuÜlke Geneli 16 Temmuz Pazar hava durumu nasıl olacak? Denizlerde hava durumu

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İtalya'yı ayağa kaldıran taciz kararı! '10 saniyenin altındaki dokunuş taciz değil'
İtalya'yı ayağa kaldıran taciz kararı! '10 saniyenin altındaki dokunuş taciz değil'
TSK'dan Kuzey Irak'ta nokta operasyon! Avaşin Eyalet Yönetim üyesi etkisiz hale getirildi!
TSK'dan Kuzey Irak'ta nokta operasyon! Avaşin Eyalet Yönetim üyesi etkisiz hale getirildi!
Necmettin Öğretmen'in ölüm yıldönümü! Hain PKK tarafından katledilmişti!
Necmettin Öğretmen'in ölüm yıldönümü! Hain PKK tarafından katledilmişti!
Yeni bir balık türü keşfedildi! Dünyada ilk kez karşılaşıldı
Yeni bir balık türü keşfedildi! Dünyada ilk kez karşılaşıldı
Son Haberler
Hollywood Grevde! Film çekimlerine ara verildi!
Hollywood Grevde! Film çekimlerine ara verildi!
Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı! Tekneden düştü!
Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı! Tekneden düştü!
1 dakikada 2 milyonluk vurgun yaptılar! Kuyumcuyu soydular!
1 dakikada 2 milyonluk vurgun yaptılar! Kuyumcuyu soydular!
Yaptıkları hırsızlık pes dedirtti! Depremzedelere yapılan yardımları çaldılar!
Yaptıkları hırsızlık pes dedirtti! Depremzedelere yapılan yardımları çaldılar!
İstanbul'da tüm zamanların rekoru kırıldı! Sıcakların etkisi rekor getirdi!
İstanbul'da tüm zamanların rekoru kırıldı! Sıcakların etkisi rekor getirdi!
Polis memuru şehit oldu! Dur ihtarına uymayan sürücü ölüme sürükledi!
Polis memuru şehit oldu! Dur ihtarına uymayan sürücü ölüme sürükledi!
Çok Okunanlar
Polis memuru şehit oldu! Dur ihtarına uymayan sürücü ölüme sürükledi!
Polis memuru şehit oldu! Dur ihtarına uymayan sürücü ölüme sürükledi!
16 Temmuz Pazar Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
16 Temmuz Pazar Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Filenin Sultanları finale yükseldi! Son karşılaşma Çin ile yapılacak
Filenin Sultanları finale yükseldi! Son karşılaşma Çin ile yapılacak
Ülke Geneli 16 Temmuz Pazar hava durumu nasıl olacak? Denizlerde hava durumu
Ülke Geneli 16 Temmuz Pazar hava durumu nasıl olacak? Denizlerde hava durumu
15 Temmuz'u unutmadılar tek yürek tek ses oldular, İşte ünlülerinden 15 Temmuz paylaşımları
15 Temmuz'u unutmadılar tek yürek tek ses oldular, İşte ünlülerinden 15 Temmuz paylaşımları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı! "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz mübarek olsun!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı! "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz mübarek olsun!"
Yorumlananlar
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Devlet Bahçeli emekliye maaş zam teklifinin görüşüldüğü saatlerde TBMM'ye geldi
Devlet Bahçeli emekliye maaş zam teklifinin görüşüldüğü saatlerde TBMM'ye geldi
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor