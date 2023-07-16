İtalya'yı ayağa kaldıran taciz kararı! '10 saniyenin altındaki dokunuş taciz değil'

"Hafif Bir Dokunuş"

İtalya'da bir hakimin, bir genç kıza yönelik cinsel saldırıya ilişkin verdiği karar büyük tepkilere yol açtı. Olayda, 66 yaşındaki Antonio Avola adlı bir kişi, 17 yaşındaki Laura adlı genç kızın peşinden giderek ona saldırdı. Ancak mahkeme, eylemin "hafif bir dokunuş" olduğunu ve "şaka amaçlı" yapıldığını iddia eden savunmayı kabul etti. Karar, "10 saniyenin altındaysa taciz değil" şeklinde yorumlandı ve geniş bir kesimden tepki aldı.

Siyasetçi ve Sanatçılardan Tepki Yağdı

Laura adlı genç kız, saldırganın kendisine arkadan saldırdığını ve cinsel organını ellediğini ifade etti. Mahkemenin kararını adaletsiz olarak nitelendiren Laura, kurumlara güvenmekle hata ettiğini düşündüğünü belirtti. Tepkiler arasında siyasetçiler ve sanatçılar da yer aldı.

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Bu karara karşı tepkiler sosyal medyada da yükseldi. İtalyan halkı ve ünlü isimler, "10 secondi (10 saniye)" akımıyla protesto ettiler. Kadın ve erkekler, 10 saniye boyunca göğüslerini ellemek suretiyle durumu vurguladılar. Videolarda, 10 saniyenin ne kadar uzun bir süre olduğuna dikkat çekildi.

Öğrenci dernekleri ve toplumun geniş kesimleri, bu tür cinsel saldırıların hafife alınmaması gerektiğini ve kurumların bu konuda daha hassas ve etkili önlemler alması gerektiğini vurguladılar. Bu olay, toplumda cinsel saldırıya karşı farkındalığın artırılması gerektiği konusunda yeni bir tartışma başlatmıştır.

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