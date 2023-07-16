Yaptıkları hırsızlık pes dedirtti! Depremzedelere yapılan yardımları çaldılar!

Bursa'da faaliyet gösteren Gönüller Hareketi Sosyal Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneğinde yaşanan hırsızlık pes dedirtti.

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Yaptıkları hırsızlık pes dedirtti! Depremzedelere yapılan yardımları çaldılar!

Derneğe giren hırsızların, yardımlar için toplanan bebek bezi, kıyafet, ayakkabı gibi sıfır ürünlerin yanı sıra, derneğin motosikletini alıp kayıplara karıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, derneğin tüm gün boyunca kapısının açık olduğunu fark eden mahalle sakinleri, dernek başkanını arayıp bilgilendirdi. Dernek Başkanı Emine Ayma, geldiğinde gözlerine inanamadı. Depremzedeler için toplanan kıyafetlerin ve derneğe ait motosikletin olmadığını fark eden Ayma'nın ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Yapılan incelemede hırsızlar, motosikleti çalarken güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaptığı Kaza Yakalanmasına Neden Oldu

Hırsızlık olayının ardından kısa bir süre sonra, zanlılardan biri Zümrütevler Mahallesi'nde yaptığı kazada yakalanıp gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından hakim karşısına çıkan zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Başkan Emine Ayma, "Çok güzel işlere imza attık. Atmaya devam ediyorduk ama bu olay bizi soğuttu. Biz birilerine dokunurken birilerinin öksüzün, yetimin hakkını yemesi çok üzdü. Polis motorumuzu çalan kişiyi buldu. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer eşyaları çalan kişilerden hala ses yok. Çocuk bezleri, kıyafetlerimiz, spor ayakkabılarımız. Hepsi çalındı" dedi.

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