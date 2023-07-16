1 dakikada 2 milyonluk vurgun yaptılar! Kuyumcuyu soydular!

Kağıthane'de 4 şüpheli kepengini uzaktan kumandayla açtıkları kuyumcuya girip, 1 dakikada 2 milyon lira değerinde altın çalarak kaçtı. Alarmın çalmasına aldırış etmeden tezgahtaki altınları çuvala doldurarak kaçtılar.

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1 dakikada 2 milyonluk vurgun yaptılar! Kuyumcuyu soydular!

Çağlayan'da yaşanan bir olayda, 14 Temmuz Cuma gecesi saat 01.30 sıralarında maskeli 4 şüpheli, otomobille bir kuyumcunun önüne gelerek kepengi uzaktan kumanda ile açtı. Ardından iç kapıyı tornavida yardımıyla açarak içeri girdi. Şüpheliler, tezgahta bulunan 2 milyon lira değerindeki altınları getirdikleri çuvallara doldurduktan sonra kaçtılar.

1 Dakikada Çuvallara Doldurdular

Olayın sadece 1 dakika sürdüğü görülüyor. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan anlarda şüphelilerin hızlı bir şekilde tezgaha yönelerek altınları çuvala doldurdukları görülüyor.

1 dakikada 2 milyonluk vurgun yaptılar! Kuyumcuyu soydular!

Alarm Yokmuş Gibi Davrandılar

İlginç bir şekilde, şüpheliler kepengi açtıkları anda devreye giren alarmı hiçe sayarak hırsızlıklarına devam ettiler. Polis ekipleri olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelerek inceleme yaptı ve şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, şüphelilerin hızlı ve organize bir şekilde kuyumcu dükkanına girdiğini ve değerli altınları çuvallara doldurarak kaçtıklarını gösteriyor. Olayın ardından polis, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir araştırma başlattı.

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