TSK'dan Kuzey Irak'ta nokta operasyon! Avaşin Eyalet Yönetim üyesi etkisiz hale getirildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'ta yaptığı operasyon ile sözde Avaşin Yönetim ÜYESİ PKK'lı Bilal Onat'ı etkisiz hale getirdi. Komandolar, hava destekli operasyonla terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki sözde Avaşin eyalet yönetimi üyesi terörist Bilal Onat’ı etkisiz hale getirdi.

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TSK'dan Kuzey Irak'ta nokta operasyon! Avaşin Eyalet Yönetim üyesi etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Avaşin bölgesinde saldırı hazırlığındaki bir grup terörist İHA tarafından tespit edildi.

TSK'dan Kuzey Irak'ta nokta operasyon! Avaşin Eyalet Yönetim üyesi etkisiz hale getirildi!

Bölgeye yönelik gerçekleştirilen hava destekli operasyonda terörist grup etkisiz hale getirilirken yapılan incelemede teröristlerden kimliği tespit edilenlerden birinin “Devrim Garzan” kod adlı Bilal Onat, diğerinin ise “Sidar Amed” kod adlı Mazlum Yılmaz olduğu belirlendi.

Avaşin Eyalet Yönetimi Üyesi

Onat’ın terör örgütü PKK’nın sözde “Avaşin eyalet yönetimi” üyesi olduğu bildirildi.
Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonu ile geçen hafta da terör örgütü PKK'nın Zap bölgesindeki muhaberesinden sorumlu “ Serzan Mava” kod adlı terörist Ferit Yüksel saklandığı mağarada etkisiz hale getirilmişti.

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