Necmettin Öğretmen'in ölüm yıldönümü! Hain PKK tarafından katledilmişti!

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde doğan Necmettin Yılmaz, Gülay ve Hamit Yılmaz çiftinin ikinci çocuğudur. 14 Aralık 1993 tarihinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına Demirkapı İlköğretim Okulu'nda başlamıştı. Ardından Gümüşhane Bağlarbaşı Yatılı Bölge Ortaokulu ve Gümüşhane Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesi'nde eğitimine devam etti. Üiversiteye adım attığında ise ailesinden ilk kez ayrılarak Artvin'e gitmişti.

Necmettin Yılmaz, Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden 2015 yılında mezun oldu. Sakin kişiliği ile çevresinde tanınmaktaydı. Mezuniyetinin ardından 2015-2016 eğitim öğretim yılında Torul'un Altınpınar İlkokulu'nda ücretli sınıf öğretmeni olarak çalışmaya başlamıştı. Daha sonra ise 16 Ekim 2016 tarihinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Çiftçibaşı İlkokulu'na atandı.

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Hain Terör Örgütü Arabasını Yaktı

8 aylık öğretmen olan ve öğrencileri tarafından çok sevilen Yılmaz, 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için Şanlıurfa'dan memleketi Torul'a dönerken, PKK'lı teröristlerce Tunceli-Erzincan kara yolunun Pülümür ilçesi kesiminde, babasının maddi desteğiyle yeni aldığı aracı yakıldıktan sonra kaçırıldı.

23 yaşındaki Necmettin öğretmenin cenazesi, aramaların 27'nci gününde 12 Temmuz 2017'de Tunceli'deki Pülümür Çayı'nda bulundu.

Necmettin Yılmaz'ın cenazesi, 16 Temmuz 2017'de Torul ilçe merkezindeki törenin ardından doğup büyüdüğü Demirkapı köyündeki aile kabristanına defnedildi.

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Kanı Yerde Bırakılmayan Şehidin Adı Birçok İlde Yaşatılıyor

Tunceli Valiliği, Necmettin Yılmaz'ı hedef alan terörist grubun, 19 Temmuz 2017 tarihinde Nazımiye ilçesi kırsalında gerçekleştirilen keşif gözetleme faaliyetleri sırasında silahlı insansız hava aracıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Yılmaz'ın görev yaptığı Siverek Çiftçibaşı İlkokulu'nun ismi "Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz İlkokulu" olarak değiştirildi.

Necmettin Yılmaz'ın memleketi olan Torul'da bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi de "Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi" adını aldı.

Tunceli kent merkezinde bulunan Mameki Köprüsü'nden başlayarak Pülümür kara yolunun 6 kilometrelik bölümü "Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Bulvarı" olarak isimlendirildi.

Necmettin Yılmaz'ın adı, Şanlıurfa, Malatya, Hatay, Kırklareli, Adana, Ağrı, Burdur, Eskişehir ve Batman'da bulunan çeşitli okullarda kütüphanelere, bilim sınıflarına, okuma salonlarına ve atölyelere verildi.

Ayrıca, İzmir'in Çeşme ilçesinde yer alan Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz İlkokulu'nda da Yılmaz'ın ismi yaşatılmaktadır.

Tunceli Valiliği tarafından Necmettin Yılmaz adına yaptırılan gezici anaokulu hizmetlerine devam etmektedir.

Torul'un Harmancık köyünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında kurulan Doğu Karadeniz'in ilk iş geliştirme merkezi "Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi" olarak adlandırıldı.

İstanbul Beylikdüzü'nde tamamlanan bir binada ise "Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Gündüz Çocuk Bakımevi" hizmet vermeye başladı.

Öğrencilerine Veda Ederken "çok Çalışın" Demişti

Öğrencilerine yaz tatili için veda ederken "Çok çalışın" nasihatinde bulunan şehit öğretmen anısına çeşitli illerde hatıra ormanı oluşturuldu, kan bağışı kampanyasının yanı sıra ihtiyaç sahibi öğrenciler için kırtasiye yardımı ve kermes gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi.

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