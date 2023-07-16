Hollywood Grevde! Film çekimlerine ara verildi!

Hollywood'da oyuncular ve senaristler arasındaki grev, büyük bir etki yaratmaya devam ediyor. Avatar ve Gladyatör gibi önemli yapımların devam filmleri de dahil olmak üzere birçok yapım grevden etkilenebilir. Susan Sarandon ve Jason Sudeikis gibi ünlü isimler de yaklaşık 160 bin oyuncuyla birlikte greve katılarak Amerika Yazarlar Birliği (WGA) üyesi 11,500 senaristin yanında yer aldı.

Yapay Zeka Grev Sebeplerinden

Grevin başlama sebepleri arasında ücretler, çalışma koşulları ve yapay zekanın sektöre etkisi yer alıyor. Sendikalar, stüdyoların ve yayın hizmetlerinin daha iyi ücretler, daha fazla telif hakkı, emeklilik ve sağlık sigortası gibi taleplerde bulunuyor. Ancak yapılan görüşmeler sonuçsuz kalınca grev kaçınılmaz hale geldi.

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Büyük Çaplı Protestolar Yapıldı

Göstericiler, Los Angeles, New York ve diğer şehirlerdeki büyük stüdyoların ve yayın platformlarının önünde toplandı. Galalar, tanıtım etkinlikleri ve diğer etkinlikler ya durduruldu ya da daha küçük çaplı hale getirildi.

Grevin etkileri uzun sürebilir ve sinemalar da sorunlarla karşılaşabilir. Ancak greve destek verenler arasında Başkan Joe Biden da bulunuyor. Beyaz Saray, tarafların karşılıklı yarar sağlayacak bir anlaşma yapmasını umut ederek, tüm çalışanların adil ücret ve sosyal haklara sahip olmayı hak ettiğini vurguladı.

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Bu süreçte, Hollywood'un büyük yapımlarının ve sektörün geleceği belirsizliğini koruyor ve taraflar arasında müzakereler devam ediyor.

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