Mansur yavaş ABB'yi iflas ettirdi, 4 yılda aldığı borç miktarı dudak uçuklattı!

Ankara’da 4 yıldız hizmet yerine şov üretmekle eleştirilen ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın çektiği iflas bayrağı tepkilere neden oldu.

AK Parti yönetiminden 2019 yılında 3 milyar 250 milyon liralık borçla devraldığı Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni 11 milyarlık borç batağına sürükleyen Mansur Yavaş, belediye personeline zam yapmamak için bu bahanenin arkasına sığınmıştı.

CHP’li Yavaş, belediye personeline kısa mesaj göndererek toplu taşıma kurumu EGO’nun yıllık 300 milyon zarar ettiğini söyleyip, çalışan ücretlerine yapılacak zam için ABB Meclisi’nden borçlanma yetkisi talep ettiğini, maaş zammının verilmesinin bu karara göre şekilleneceğini söyledi.

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4 YILDA 17 MİLYARLIK BORÇ YETKİSİ YETMEDİ

HABER7’nin gündeme taşıdığı iflas, CHP’li yönetimin beceriksizliğini gözler önüne serdi. Devleti yöneten 7 bakanlıktan daha büyük bütçeye sahip olan ABB’yi iflas ettiren Mansur Yavaş’ın zaten Ocak 2023 tarihinde verilmiş 4 milyar 300 milyonluk borçlanma yetkisi olduğu ortaya çıktı. Yavaş’a 4 yılda toplamda 17 milyarlık borçlanma yetkisi verildiği belirtildi.

Sabah gazetesinin haberine göre, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan yaptığı açıklamada, “AK Parti Grubu olarak bugüne kadar size 17 milyar borçlanma yetkisi verdik, Ankara için yapılacak her projede hiçbir zaman ret oyu kullanmadık, aradan geçen bin 650 günde Ankara için hiçbir proje üretmediniz. Beceriksizliğiniz yüzünden ABB iflas etti, maaş ödeyemez bir duruma geldi ve siz bu durumu bugüne kadar yok saydığınız, saygı duymadığınız, Büyükşehir Belediye Meclisine yüklemeye çalışıyorsunuz.” dedi.

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200 MİLYARLIK BÜTÇEYİ ERİTTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Nihat Yalçın ise, CHP yönetimine şu ifadelerle tepki gösterdi:

“Mansur Yavaş'ın Ankara'ya yaptığı bir icraatı var mı sokağa çıkıp vatandaşa bir soralım. Bizim dönemimizde yapılan projeleri günlerce anlatsak bitiremeyiz. Dört buçuk yılda Mansur Yavaş yönetimi güncel değerle 200 milyar liralık devasa bir bütçe kullandı. ABB olarak kendisine 20 milyar da borçlanma yetkisi verdik. Bu kadar para ile ne yapıldı. Ankaralılar Yavaş'ı hangi hizmeti ile anacaktır.”

ÇALIŞANLARIN MAAŞINI KREDİYLE ÖDEMEK ZORUNDA KALDI

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse şunları kaydetti:

“İşiniz gücünüz algı ve yalan oldu. Hani davul ve zurna ile maaş artışlarını açıklayacaktı Sayın Yavaş. Mansur Yavaş verdiği hiçbir sözü tutamadı. İşiniz gücünüz algı. Yavaş verdiği hiçbir sözü tutamadı. Uzun lafın kısası ABB, çalışanının ücretini kredi ile vermek zorunda kalacak kadar kötü bir durumda.”

4 MİLYARLIK BORÇLANMA YETKİSİ DURUYOR

AK Parti Keçiören Belediye Meclis üyesi Metin Akdemir’in tepkisi ise şöyle:

“Ocak 2023 tarihinde Mansur Yavaş'a 5 milyar liralık borçlanma yetkisi verilmiş. Bu yetkisinden 4 Milyar 300 milyon daha kullanma yetkisi var. Sayın Yavaş bu parayı hala kullanmış değil. Neden 4 milyar istiyorsun o zaman. Bu parayı istediğini zaman kullanabilirsin”

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