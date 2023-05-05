Cübbeli Ahmet hocadan Mansur Yavaş'a olay İHA -SİHA yorumu: "Neden rahatsız oldunuz bir yerinize mi giriyor"

Son günlerde bazı kesimlerin Türkiye'nin İHA -SİHA ve savunma sanayisinde yapmış olduğu başarısını küçümseyen açıklamalar yapmasına Cübbeli Ahmet hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlüden yine gündemi sarsacak olay İHA -SİHA yorumu geldi. Cübbeli Ahmet hoca kendi televizyonunda cemaatiyle yaptığı sohbette Ankara Büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş'ı çok sert bir şekilde eleştirerek. "Neden rahatsız oldunuz bir yerinize mi giriyor" açıklamada bulunması gündeme oturdu.

"İHA'NIN SİHA'NIN SİVRİ YERİ BİR YERİNİZEMİ BATIYOR"

Cübbeli Ahmet hoca, yaptığı konuşmada "MHP kökenli gelme diye Mansur Yavaş'a acaba koymuştuk, şimdi ona da çarpıyı koyduk adam dünkü konuşmasında ne diyor? biz gelirsek Artık İHA'dan SİHA'dan bahsedilmeyecek. İHA SİHA senin benim namusumu koruyor, İHA SİHA olmasa PKK bastı buraları benim karıma, senin kızına tecavüz edecek bunlar, etmediler mi? Güney doğuda bütün analar niye ağlıyor? Diyarbakır anneleri ne bahsediyor? orda kaç senedir orda nöbet bekliyor ne bahsediyor bunların kızlarını oğullarına HDP binalarından dağa kaçırmadılar mı, tecevüz etmediler mi? İHA SİHA ne, senin nerene girsin. İHA SİHA senin nerene girdi, neden rahatsız oluyorsun, sivri yerinden mi rahatsız oluyorsun bir yerine gircek diye. İHA SİHA, onun bin katı lazım ALLAH savunma sanayimizde bizi en güçlü eylesin, dünyanın en güçlü devleti eylesin. Çükü savunmasız olur mu? Her tarafımız düşman dolu. Suriye'nin dibine Amerika tırlarla PYD, PKK'ya HDP 'nin adamlarına 150 bin asker yaptı silah verdi bizim" açıklamasında bulundu.