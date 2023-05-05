Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok kritik sorular: Bay Bay Kemal, Bebek katillerine ne söz verdin, Pensilvanya'da 8 saat kimlerle görüştün ne sözler verdin?

14 Mayıs seçimlerine çok az bir süre kala Cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan. sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert ve çok kritik sorular sorarak "Bay Bay Kemal, Bebek katillerine ne söz verdin. Pensilvanya'da 8 saat kimlerle görüştün ne sözler verdin"? çık açıkla dedi.

ERDOĞAN'IN KILIÇDAROĞLU'NA SORDUĞU O KRİTİK SORULAR

Bay Bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiği, bebek katillerine ne sözler verdiği, batılı büyükelçilere neleri taahhüt ettiği yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

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Her gün konuşuyor, olur olmaz her konuda yorum yapıyor ama kendisi bölücü örgütün siyasi uzantılarına hangi sözleri verdiğini söylemiyor.

Kandil’deki terör baronlarının niçin kendisini desteklediğini açıklamıyor.

Pensilvanya’daki hamburgercide 8 saat kimlerle neyin pazarlığını yaptığından bahsetmiyor.

Yerli ve millî projelerimizden, milletin geleceğini garanti altına alacak eser ve hizmetlerimizden niçin rahatsız olduğunu konuşmuyor.

Güya teknoloji görmek için 10 bin kilometre uzağa giderken niçin Togg’un fabrikasını ziyaret etmediğini açıklayamıyor.

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LGBT’ye niçin arka çıktığı, Selo’nun kapısında milletvekillerine niçin nöbet tutturduğu konusuna hiç girmiyor.

Muhatabı dağdaki teröristler olan ifadelerimizi niçin üstüne alındığını, bunlardan niçin rahatsızlık duyduğunu anlatamıyor.

Varsın Bay Bay Kemal konuşmasın, hakkı ve hakikati söylemesin…

Hakikat güneşi balçıkla, çamurla, kırk dereden kırk kova su getirerek örtülemez.

Samsun’da vatan-millet deyip Van’da Selo’ya özgürlük isteyenlerin maskesini inşallah 14 Mayıs’ta hep birlikte indireceğiz.

İnşallah 14 Mayıs’ta bu maskeli baloya hep beraber son vereceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorduğu bu sorulara Kemal Kılıçdaroğlu'nun cevap verecek mi, verirse nasıl bir cevap vereceği merek ediliyor.

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