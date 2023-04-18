AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yapılan nefret söylemlerini kınadı: Demokrasiden nasibini almamış bu siyasiler...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı nefret söylemlerini kınadı. Çelik; "Demokrasiden nasibini almamış bu siyasiler, şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşuyorlar. Bu siyasetçiler, Cumhurbaşkanımıza dönük kullandıkları ifadeler ile Yassıada zihniyetine yaslandıklarını açıkça ortaya koyuyorlar." dedi.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yapılan nefret söylemlerini kınadı: Demokrasiden nasibini almamış bu siyasiler...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a nefret söylemlerinde bulunanları kınadı. Çelik, "Milletimizin feraseti Yassıada zihniyetini diriltme hayalleri kuranlara geçit vermeyecektir" dedi.

"Yassıada zihniyetine yaslandıklarını açıkça ortaya koyuyorlar!"

"ERDOĞAN’I NEFRET DİLİYLE HEDEF ALANLARI KINIYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz. Demokrasiden nasibini almamış bu siyasiler, şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşuyorlar. Bu siyasetçiler, Cumhurbaşkanımıza dönük kullandıkları ifadeler ile Yassıada zihniyetine yaslandıklarını açıkça ortaya koyuyorlar.

Aziz milletimiz, tarihin karanlık yanında saf tutan ve hala Yassıada zihniyetini diriltmeye çalışanların farkındadır. Demokrasimiz, milletimizin karanlık zihniyetlere karşı verdiği güçlü ve sabırlı mücadelesiyle bugünlere gelmiştir. Milletimizin feraseti Yassıada zihniyetini diriltme hayalleri kuranlara geçit vermeyecektir.

Demokratik kazanımlarımız gelecek nesillere bırakılacak en büyük mirastır. Karanlık odaklarla işbirliği yaparak demokrasimizi sakatlamaya, hukuk devletimizi yaralamaya ve seçilmiş makamları vesayet altına almaya çalışan bu zihniyete karşı demokrasi mücadelemizi vermeye devam edeceğiz.

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