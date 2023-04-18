Teröristlerin kalesine girildi! Hulusi Akar 12 teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu!

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Ticaret Odasını ziyaretinde terörle mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, “En son teröristi etkisiz hâle getirerek bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız. Mehmetçiğin operasyonları devam ediyor. Teröristlerin saldırılarının hiçbiri karşılıksız bırakılmıyor, gerekli karşılık veriliyor, Mehmetçik zorlu arazi ve iklim şartlarında mücadelesini yoğun şekilde başarıyla sürdürüyor.” açıklamalarında bulundu.

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TERÖRİSTLERİN KALESİNE GİRİLDİ

Suriye’nin kuzeyindeki üs bölgelerine yapılan saldırı girişiminin ardından 12 teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildiren Bakan Akar, şöyle konuştu: “Mehmetçik teröristlerin ‘girilemez’ dediği yerlere girmeye, ‘çıkılamaz’ dediği yerlere çıkmaya devam ediyor. Terör yuvaları, kampları yıkılmaya devam ediliyor. Dün, Mehmetçik, Irak’ın kuzeyinde Zap bölgesinde Çemçö adı verilen, teröristlerin sözde kale olarak gördüğü, ‘girilemez’ diye nitelendirdiği mağaraya da girdi. Çok sayıda silah, mühimmat ele geçirildi. Mehmetçik vatanı için ‘ölürsem şehit kalırsam gazi’ anlayışı ile çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.”

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"BAZILARI OPERASYONLARIMIZIN HEDEFİNİ ÇARPITARAK ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu belirten Bakan Akar, "DEAŞ nasıl Müslümanları temsil etmiyorsa terör örgütü PKK da hiçbir zaman bizim Kürt kardeşlerimizi temsil etmiyor. Bazıları operasyonlarımızın hedefini çarpıtarak, Kürt kardeşlerimize yönelikmiş gibi algı oluşturmaya çalışıyorlar. Türkler ve Kürtler kardeştir. Biz binlerce yıl birlikte yaşadık, Cumhuriyeti beraber kurduk, şehitliklerde birlikte yatıyoruz. Dostluğumuzu, kardeşliğimizi parçalayamazsınız, 85 milyon tek yumruk, tek yürektir.” dedi.