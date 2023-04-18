Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'da yaşayan Türklere çağrı! Bölgeden tahliye işlemi başlayacak!

Sudan'da yaşanan iç karışıklık nedeniyle bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyesi için Dışişleri Bakanlığı açıklamada bulundu. Uygun koşullar halinde isteyen vatandaşların tahliye edileceği ve durumlarını yakından takip ettiklerini duyurdu.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'da yaşayan Türklere çağrı! Bölgeden tahliye işlemi başlayacak!

15 Nisan'dan bu yana Sudan Ordusu ve Hızlı destek Kuvvetleri (RSF) arasında sıcak çatışma yaşanmış ve yaşanan çatışmalar sonucunda 83 kişinin öldü, 1126 kişinin de yaralandı. Başkent Hartum olmak üzere ülkenin pek çok bölgesinde çatışmalar meydana geldi. Çatışmalar nedeniyle ülke genelinde birçok temel ihtiyaca erişim sağlanamayarak hastane ve tıbbi cihazlara erişilemiyor. Sudan'da yaşayan Türk nüfusuna ilişkin ise Türk Dışişleri Bakanı önemli bir açıklamada bulundu. Dışişleri Bakanlığı güvenlik koşullarının ve imkanların uygun olduğu anda bölgeden ayrılmak isteyen vatandaşların tahliye edileceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'da yaşayan Türklere çağrı! Bölgeden tahliye işlemi başlayacak!

TÜRK VATANDAŞLARI'NA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama:

"Sudan Cumhuriyeti’nde Sudan Ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında 15 Nisan 2023 tarihinden bu yana devam eden şiddetli çatışmaları kaygıyla takip ediyoruz.

Mukaddes Ramazan Bayramı’na yaklaştığımız bu günlerde kardeş kanının daha fazla akmaması ve sivillerin zarar görmemesi için her iki tarafı da sükûnete davet ediyoruz. Mevcut sorunların kalıcı şekilde çözüme ulaştırılmasının yegane yolunun diyalog ve uzlaşıdan geçtiğine inanıyoruz. Çatışmalardan etkilenen sivillere yardım elinin uzatılmasını teminen acilen insani ateşkes ilan edilmesinin ve ateşkese uyulmasının öneminin altını çiziyoruz. Bu hususta, Türkiye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguluyoruz.

Sudan’daki vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz. Ülkedeki mevcut güvenlik koşulları, seyahat etmeye uygun olmayıp, vatandaşlarımızın bu aşamada kapalı mekanlarda kalmayı sürdürmeleri büyük önem taşımaktadır.

Uygun güvenlik ve lojistik koşullar oluştuğu takdirde, arzu eden vatandaşlarımızın Sudan’dan ayrılmalarını teminen, gerekli yönlendirme yapılacaktır.

Büyükelçiliğimiz ve Konsolosluk Çağrı Merkezimiz, vatandaşlarımızla yakın temas halindedir. Çağrı Merkezimiz, vatandaşlarımıza telefonla ulaşarak gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

Vatandaşlarımızın Bakanlığımız ve Büyükelçiliğimizin duyuruları ile sosyal medya hesaplarını yakından takip etmeleri, henüz Büyükelçiliğimize kayıt yaptırmamış vatandaşlarımızın, aşağıdaki telefon numaralarını arayarak, bilgilerini olabilecek talepleriyle birlikte iletmesi yararlı olacaktır.

T.C. Hartum Büyükelçiliği:

+249 90 094 27 38

+249 91 273 41 02

+249 90 028 54 58

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi:

+90 312 292 29 29

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