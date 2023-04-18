Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk seçim mitingini Afyon'da gerçekleştirdi! Erdoğan: Emperyalist düzene biz dur dedik!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında Cumhur İttifakı'nın Cumhur İttifakı adayı olarak ilk mitingini Afyonkarahisar'da gerçekleştirdi. Afyonlu vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ

Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nun IMF'den borç istemesine ve Amerika'da hamburger yemeye gitmesine değindi. Erdoğan; "Emperyalist sömürge düzenine biz dur dedik. Birleşmiş Milletler kürsüsünden bu kardeşiniz dünya 5'ten büyüktür diye haykırarak emperyalistlerin kurduğu küresel sisteme biz itiraz ettik. Buradan şimdi bay bay Kemal'e sesleniyorum. Şayet bizim emperyalizme karşı duruşumuzu öğrenmek istiyorsan git sırtını sıvazlayan batıdaki ağababalarına sor. Git hamburgercide buluştuğun Pensilvanya'daki alçaklara sor. Git dağdaki kadrolarının başlarını ezdiğimiz bölücü yandaşlarına sor. Git Türkiye deyince gözleri parlayan mazlumlara sor. Git Karabağ'da işgalden kurtulan yerlerdeki kardeşlerimize sor. Git Doğu Akdeniz'de haklarına sahip çıktığımız Kıbrıs Türkü'ne sor. Sor ki, bizim kime secde ettiğimizi, kime de duruşumuzla, mücadelemizle, direnişimizle diz çöktürttüğümüzü sana anlatsınlar." dedi.

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"SEN AYAKKABILARINLA SECCADENİN ÜZERİNDE GEZİNİRSİN"

Erdoğan ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye bastığı fotoğrafa değinerek; "Biz ne emperyalistlerin ne de onların tetikçilerinin önünde secde ederiz, biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğilir ancak onun için secdeye varırız. Biz sadece Allah'ın huzurunda eğilir secdeye varırız. Bay bay Kemal unutma sen ayakkabılarınla seccadenin üzerinde gezinirsin. Biz secdeyi de seccadeyi de kıbleyi de Kabe'yi de çok iyi biliriz. Biz 1 metre karelik başörtüsü dediğin başörtüsünü de biliriz. Daha 7 kişiyi aynı masada oturtmaktan aciz olan birisi Türkiye'nin hakkını 7 düvele karşı nasıl savunur soruyorum size." ifade etti.