Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan The Economist’e sert tepki!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, The Economist dergisinin paylaştığı 14 Mayıs seçimleri temalı kapağa tepki gösterdi. Kalın; "Yine heyecan yapmışlar. Sakin olun, ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı. Son sözü millet sandıkta söyleyecek" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan The Economist’e sert tepki!

'SAKİN OLUN'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, The Economist dergisinin paylaştığı 14 Mayıs seçimleri temalı kapağa tepki göstererek, "Yine heyecan yapmışlar. Sakin olun, ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı. Son sözü millet sandıkta söyleyecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan The Economist’e sert tepki!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İngiliz ekonomi dergisi The Economist'in sosyal medya hesabından 14 Mayıs seçimleri temalı 6-12 Mayıs sayısının kapağına yer verilen paylaşımında, "Recep Tayyip Erdoğan'ın yenilgisinin küresel sonuçları olacak ve her yerdeki demokratlara diktatörlerin yenilebileceğini gösterecek" ifadeleri kullanılmasına tepki gösterdi. Paylaşımı alıntılayan Kalın, "Yine heyecan yapmışlar ve eklemişler: "Yeni hükümet Batı'yla hasarlı ilişkileri tamir edecek." Ben bu dili, söylemi ve hangi bağlamda söylendiğini iyi biliyorum. Sakin olun. Ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı. Son sözü millet sandıkta söyleyecek" dedi.

KAYNAK: İHA

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