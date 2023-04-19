Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine cevap gecikmedi! "Bu tartışmalar bitmiyor..."

Kemal Kılıçaroğlu katıldığı programda Tğrkiye'nin en önemli savunma sanayi araçlarının üretildiği Baykar teknooji firmasına yönelik ağır sözler sarf etmişti. O sözleri Baykar Teknoloji’nin genel müdür Haluk Bayraktar'ı çileden çıkararak yanıt verdi. Baykar; "Bu tartışmalar bitmiyor..." dedi.

Kübra Beyazoğlu
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Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine cevap gecikmedi! "Bu tartışmalar bitmiyor..."

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Savunma sanayisi şirketlerinin özel sektörün elinde olursa Amerika'lılara satarlar açıklaması büyük tepki topladı. Kılıçdaroğlu'nun Türk Savunma sanayisine ilişkin yaptığı açıklamada; "Güç aynı zamanda sizin savunma sanayinizin güçlü olmasına bağlıdır. Eğer bu alanda güçlü olursanız illa silah kullanacağım diye bir kural yok. Ama herkes bilmeli ki Türkiye savunma sanayinde önemli bir aşamayı kat etmiş vaziyette. Onların tamamı büyütülecek. Sadece özel sektöre verirseniz bu da Türkiye için büyük bir risk. Neden? Yarın fabrikayı kalktı Amerikalılara sattı. Ya da bizim tank paleti verdiğimiz gibi Katarlılara verdi. Olmaz. Dünyanın bütün demokrasilerinde artı otoriter rejimlerinde savunma sanayi mutlaka devletle beraber yürümek zorundadır. Çünkü silahı kullanacak olan kim? Ordu kullanacak." demişti.

Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine cevap gecikmedi! "Bu tartışmalar bitmiyor..."

"BU TARTIŞMALAR BİTMİYOR"

Son dönemlerde TCG Anadolu, Kızılelma gibi Türk Savunma anayine büyük değer kazandıran Bayraktar şirketini hedef göstermesi Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ı kızdırdı. Bayraktar CNN Türk kanalında Hande Fırat'ın sunduğu gece görüşü programında Kılıçdaroğlu'nun sözlerin ilişkin açıklamada bulundu.

Haluk Bayraktar; "Bu tartışmalar bitmiyor. Ülkemizde son 20 yılda en önemli başarı örneklerini gördüğümüz sektörde teknoloji ürünleri var. Çok farklı tartışmaların içine çekiliyor bu konu. Ülkemiz için çok önemli stratejik kazanımlar. Baykar konuştuğunuz firma 3 bin 500 tane gencin çalıştığı, dünyanın 29 ülkesine ihraç eden yaptığı satışların yüzde 99.3'ü ihracattan gelen, yaptığı işlerde bugüne kadar hiçbir devlet kuruluşundan kredi çekmemiş, nakit hibe gibi uygulamaları kullanmamış. Kızılelma, bütün dünya konuşuyor. Bu teknolojiyi Baykar hiç kimseden destek almaksızın kendi imkanlarıyla geliştiriyor. Bugün Türkiye'de özel sektör savunma sanayinin yüzde 30'undan fazlası değil. Dünyada siz rekabetçi, ürün çıkartabilecek bir sektör oluşturacaksınız özel sektörü katmanız gerekir. Böyle bir firmaya kalkıp da yurt dışına satabilir, böyle bir şey söz konusu yokken olasılıklar ve ihtimaller üzerinden senaryolar biçip firmaya yönelik ithamlar bulunmak çok talihsiz. Algıya kurban edilmeye çalışılıyor. Türkiye'de savunma sanayinde faaliyet gösteren hiçbir firma kendi başına, kendi kendine faaliyet gösteremez. Yaptığı işler devlet iznine tabiidir. Konunun içinde olmadıklarını gösteriyor aynı zamanda. En çok ülkeye ihraç eden firmayı biz. Bütün bu ihracatların tamamı ilgili ülkeler devletin yetkili organlarına başvuruyor. Milli Savunma Bakanlığı ihracat iznini vermek için, soruyor ve onay alıyor.

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