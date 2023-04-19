Erdoğan çileden çıktı: Ne kadar imansız kitapsız varsa televizyonlara çıkarıp konuşturuyorlar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Savunma Sanayine katkı sağlayan Selçuk Bayraktar ve şirketi Baykar Teknolojiye ilişkin konuşmaları büyük tepkiye neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Ne kadar imansız kitapsız varsa televizyonlara çıkarıp konuşturuyorlar” dedi.

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Erdoğan çileden çıktı: Ne kadar imansız kitapsız varsa televizyonlara çıkarıp konuşturuyorlar!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Baykar Teknoloji firmasını hedef alan açıklamalarını eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de gençlerle iftar buluşmasında açıklamalarda bulundu. Gençlere peş peşe müjdeler veren Erdoğan, Selçuk Bayraktar konusunda da "Selçuk aşağı, Selçuk yukarı. Selçuk size ne yaptı? Yatıyorlar kalkıyorlar televizyon ekranlarında Selçuk aşağı Selçuk yukarı' Ne kadar imansız kitapsız varsa televizyonlara çıkarıp konuşturuyorlar” diyerek muhalefete çok sert tepki gösterdi.

Erdoğan çileden çıktı: Ne kadar imamsız kitapsız varsa televizyonlara çıkarıp konuşturuyorlar!

"SELÇUK AŞAĞI SELÇUK YUKARI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de gençlerle iftar programı kapsamında bir araya geldi. Erdoğan iftar konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun Selçuk Bayraktar ve şirketi Baykar Teknoloji şirketi bünyesinde Türk savunma sanayine sunduğu TCG Anadolu, TB2, İHA, SİHA ve Kızılelma araçlarının Türk savunmasını güçlendiren çalışmalarını gölgeye düşürmek için ağır sözler sarf etmişti.

O sözlere cevap olarak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Sevgili gençler göreve geldiğimizde bizim savunma sanayimiz yüzde 20'ydi, şimdi yüzde 80 oldu. Yatıyorlar kalkıyorlar televizyon ekranlarında Selçuk aşağı Selçuk yukarı. Rahmetli babaları bankalardan kredi almadan çalıştı. Çocukları da şimdi aldıkları bu terbiyeyle devam ediyorlar. Öyle bir baba ki devletin bunlara tahsis ettiği yerleri bile almıyorlar. Ne kadar imansız kitapsız komünist varsa bunları TV’lerde konuşturuyorlar. İşleri güçleri ‘Erdoğan bunlara bol bol para verdi’ yalanları’. Elinize dizinize dursun.” dedi.

Erdoğan çileden çıktı: Ne kadar imamsız kitapsız varsa televizyonlara çıkarıp konuşturuyorlar!

KILIÇADROĞLU NE DEMİŞTİ?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Türk Savunma sanayisine ilişkin şu açıklamalarda bulunarak tepkilerin hedefi oldu.

Kılıçdaroğu: Güç aynı zamanda sizin savunma sanayinizin güçlü olmasına bağlıdır. Eğer bu alanda güçlü olursanız illa silah kullanacağım diye bir kural yok. Ama herkes bilmeli ki Türkiye savunma sanayinde önemli bir aşamayı kat etmiş vaziyette. Onların tamamı büyütülecek. Sadece özel sektöre verirseniz bu da Türkiye için büyük bir risk. Neden? Yarın fabrikayı kalktı Amerikalılara sattı. Ya da bizim tank paleti verdiğimiz gibi Katarlılara verdi. Olmaz. Dünyanın bütün demokrasilerinde artı otoriter rejimlerinde savunma sanayi mutlaka devletle beraber yürümek zorundadır. Çünkü silahı kullanacak olan kim? Ordu kullanacak

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