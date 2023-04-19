Sonunda bu da oldu! Saadet Partisi Genel Merkez binasına Kılıçdaroğlu’nun posterini astı! Tepkiler çığ gibi büyüdü! "Demirtaş'ın posterini de asarsınız!"

7'li koalisyonu da yerini alan Saadet Partisi seçim hazırlıklarına Kemal Kılıçaroğlu'nun posterini Genel Merkez binasına asarak başladı. Bazı kullanıcılar ise sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirerek, "yakında Selahattin Demirtaş'ın posterini de yanına asarlar" ifade etti.

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Sonunda bu da oldu! Saadet Partisi Genel Merkez binasına Kılıçdaroğlu’nun posterini astı! Tepkiler çığ gibi büyüdü! "Demirtaş'ın posterini de asarsınız!"

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kala Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin arasında bulunan Saadet Partisi'nin seçim hazırlığı ise bir başka devam ediyor. 2001 yılında Necmettin Erbakan tarafından kurulan ve Milli görüş ideolojisini benimseyen parti şimdilerde ise PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapan Kılıçıdaroğlu'nun adaylığındaki Millet İttifakı'nda yerini aldı.

Sonunda Buda oldu! Saadet Partisi Genel Merkez binasına Kılıçdaroğlu’nun posterini astı! Tepkiler çığ gibi büyüdü! "Demirtaş'ın posterini de asarsınız!"

TEPKİLER SOSYAL MEDYADA ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Merkezi Ankara'da bulunan Saadet Partisi Genel Merkez Binasında ise partililer Kemal Kılıçdaroğlu'nun dev posterini asmakla işe koyuldu. Seçime CHP listelerinden girecek olan Saadet Partisi ise sosyal medya üzerinden vatandaşlardan yoğun tepki almaya başladı. Bazı kullanıcılar "yakında Selahattin Demirtaş'ın posterini de yanına asarlar" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Sonunda Buda oldu! Saadet Partisi Genel Merkez binasına Kılıçdaroğlu’nun posterini astı! Tepkiler çığ gibi büyüdü! "Demirtaş'ın posterini de asarsınız!"Sonunda Buda oldu! Saadet Partisi Genel Merkez binasına Kılıçdaroğlu’nun posterini astı! Tepkiler çığ gibi büyüdü! "Demirtaş'ın posterini de asarsınız!"

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