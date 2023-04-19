Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Fahiş kira artışına yasal düzenleme yolda!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT ortak canlı yayınına katılarak gündemi ve yaklaşan seçimi değerlendirdi. Deprem bölgesinde evlerini kaybeden vatandaşların yeniden ev sahibi olmaları için gerekli tekliflerin yapıldığını ve kolaylık sağlanacağını belirtti. Erdoğan gündeme ilişkin birçok başlığa değinirken son zamanlarda kira artışı yapan ev sahiplerine yasal düzenleme yapacaklarını vurguladı. Erdoğan, ayrıca büyük şehirlerde kiraların ciddi oranda arttığını belirterek, "Bu vicdani değil, ahlaki, insani değil. Yani bu bir fırsatçılıktır. Bu fırsatçılığa da yasal düzenlemelerle kesinlikle izin vermeyeceğiz." dedi.

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FAHİŞ FİYAT ARTIŞINA YASAL DÜZENLEME

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Depremzedelerimizin iki dairesi vardı, ikisi de yıkıldı. Bir tanesi için hak sahibi olarak yenisi tekrar yapılıyor. Diğerleri için ise ya rezerv alanlardan ya da kentsel dönüşüm teklif ediliyor. Konutların dağılımı da kurayla belirleniyor. Şehirlerimizde inşa edilen yeni yerleşim alanlarıyla, yeni cazibe merkezleri ortaya çıktığı için ev sahibi olmak da kiralık ev bulmak da daha kolay hale geliyor. Bu arada bir de maalesef üzülüyoruz, inşallah seçimden sonra bu konuda işin üzerine gideceğiz, kiraların büyük şehirlerde ciddi manada yükseltildiğini görüyoruz. Bu vicdani değil, ahlaki, insani değil. Yani bu bir fırsatçılıktır. Bu fırsatçılığa da yasal düzenlemelerle kesinlikle izin vermeyeceğiz." ifadelerinde bulundu.