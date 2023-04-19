EYT'yi az farkla kaçıranlara yeni müjde! Kısmi emeklilik formülü yolda!

Yaklaşık 5 milyon kişinin dört gözle beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde emekli olma hayali kuran fakat az farkla kaçıranlara kısmı emeklilik formülü geliyor. İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre EYT'den yararlanmak isteyen ancak primi yetmeyen vatandaşların kısmi emeklilikten yararlanmasının önü açılıyor. Kısmi emeklilikte 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabilecek. Sigorta başlangıcının 2000'den önce ve sonra olmasına göre değişiklik gösterecek olan formülde, kısmi emeklilik hakkı kazananlar için de alacakları aylık maaş 7 bin 500 lira olacak.

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KISMI EMEKİLİK HAKKI KAZANMA ŞARTLARI NELER?

Emekli olmak için belirli yaşa gelen vatandaşın primi yetersiz ise yaştan emekli olabilecek. Emekli olabilmek için yaş haddi, işe başlama tarihi ve çalışılan statüye göre değişiklik gösteriyor. Bu kapsamda 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan vatandaşlar 15 yıl, 3600 günü dolduğunda 50-60 arası değişen yaşı doldurduğunda emekli olabilecek. Bu tarihten sonra çalışmaya başlayanların 4500 günü tamamlaması gerekiyor. Çalışma hayatına ilk kez Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında başlayan SSK'lılar için 25 yıl sigortalılık 4500 prim günü doldurduğunda, kadın 58 erkek de 60 yaşında emekli aylığı alabilir. Mayıs 2008 yılından sonra sigortalı olanların primini 1 Ocak 2036'ya kadar 5400 güne tamamlaması koşuluyla 63 yaşında emekli aylığına hak kazanabiliyor.