Erdoğan, HDP ile ittifak kuran Kılıçdaroğlu'na; "Değmez, bay bay Kemal değmez, gidicisin, gidici" dedi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT ortak yayınında yaklaşan 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdi. Erdoğan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesini ve yapılan işbirliğine yönelik soruları değerlendirdi. Erdoğan "Bu altılı masa olmaktan çıktı. Ta bizim başta söylediğimiz gibi 'bu artık masanın altındaki de artık üstüne çıktı ve yedili masa oldu." diyerek konuya ilişkin açıklamada bulundu.

"DEĞMEZ, BAY BAY KEMAL DEĞMEZ, GİDİCİSİN, GİDİCİ"

Erdoğan Kürt vatandaşların en çok oyu AK Parti'ye verdiğinin vurgusunu yaparak Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na değindi. Erdoğan; "Bay bay Kemal PKK, HDP şantajına o kadar boyun eğmiş durumda ki 'terör örgütü PKK' bile diyemiyor, diyemez. 'Yüzyıllık bir dönemi değiştireceğiz.' diyor. Öbürü ne diyor, 'Kesinlikle artık bu dönem sona erecek.' diyor. Nedir bu dönem? AK Parti'nin Cumhur İttifakının olduğu dönem... Çok daha enteresan 'Apo'nun heykelini dikeceğiz, öbürü çıkıyor kesinlikle bunları çıkaracağız.' diyen kim bay bay Kemal... Bunu söylerken de hiç bu milletin değerlerine saygı da göstermiyor. Şu anda da tam manasıyla tornistan yapıp tamamen yalan üzerine bina edilmiş bir konuşma serisini devam ettiriyor. Sanki 3-5 hafta önce söyledikleri bir kenara konmuş, şimdi yeni bir tez ileri sürüyor. Teröristlerle öyle bir pazarlık yapmış ki HDP'lilerin CHP'ye yaptığı hakaretlere bile ağzını açıp tek kelime edemiyor. Değmez, bay bay Kemal değmez, gidicisin, gidici... Benim milletim teröristlerle el ele, kol kola olanlara bu ülkeyi teslim etmez ben buna inanıyorum." ifadelerinde bulundu.