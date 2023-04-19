Erdoğan, HDP ile ittifak kuran Kılıçdaroğlu'na; "Değmez, bay bay Kemal değmez, gidicisin, gidici" dedi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT ortak yayınında gündemi değerlendirdi. Erdoğan HDP ile ittifak kuran Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin konuştu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na; "Değmez, bay bay Kemal değmez, gidicisin, gidici" dedi.

YAYINLAMA
Google News
Erdoğan, HDP ile ittifak kuran Kılıçdaroğlu'na; "Değmez, bay bay Kemal değmez, gidicisin, gidici" dedi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT ortak yayınında yaklaşan 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdi. Erdoğan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesini ve yapılan işbirliğine yönelik soruları değerlendirdi. Erdoğan "Bu altılı masa olmaktan çıktı. Ta bizim başta söylediğimiz gibi 'bu artık masanın altındaki de artık üstüne çıktı ve yedili masa oldu." diyerek konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Erdoğan, HDP ile ittifak kuran Kılıçdaroğlu'na; "Değmez, bay bay Kemal değmez, gidicisin, gidici" dedi!

"DEĞMEZ, BAY BAY KEMAL DEĞMEZ, GİDİCİSİN, GİDİCİ"

Erdoğan Kürt vatandaşların en çok oyu AK Parti'ye verdiğinin vurgusunu yaparak Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na değindi. Erdoğan; "Bay bay Kemal PKK, HDP şantajına o kadar boyun eğmiş durumda ki 'terör örgütü PKK' bile diyemiyor, diyemez. 'Yüzyıllık bir dönemi değiştireceğiz.' diyor. Öbürü ne diyor, 'Kesinlikle artık bu dönem sona erecek.' diyor. Nedir bu dönem? AK Parti'nin Cumhur İttifakının olduğu dönem... Çok daha enteresan 'Apo'nun heykelini dikeceğiz, öbürü çıkıyor kesinlikle bunları çıkaracağız.' diyen kim bay bay Kemal... Bunu söylerken de hiç bu milletin değerlerine saygı da göstermiyor. Şu anda da tam manasıyla tornistan yapıp tamamen yalan üzerine bina edilmiş bir konuşma serisini devam ettiriyor. Sanki 3-5 hafta önce söyledikleri bir kenara konmuş, şimdi yeni bir tez ileri sürüyor. Teröristlerle öyle bir pazarlık yapmış ki HDP'lilerin CHP'ye yaptığı hakaretlere bile ağzını açıp tek kelime edemiyor. Değmez, bay bay Kemal değmez, gidicisin, gidici... Benim milletim teröristlerle el ele, kol kola olanlara bu ülkeyi teslim etmez ben buna inanıyorum." ifadelerinde bulundu.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Fahiş kira artışına yasal düzenleme yolda!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Fahiş kira artışına yasal düzenleme yolda!
19 Nisan 2023 Çarşamba piyasalarda son durum! Fed açıklaması Dolar ve Altın fiyatlarında şok etkisi yarattı!
19 Nisan 2023 Çarşamba piyasalarda son durum! Fed açıklaması Dolar ve Altın fiyatlarında şok etkisi yarattı!
19 Nisan 2023 Çarşamba Hava durumu! Bardaktan boşanırcasına yağacak! Meteorolojiden o illere kritik uyarı!
19 Nisan 2023 Çarşamba Hava durumu! Bardaktan boşanırcasına yağacak! Meteorolojiden o illere kritik uyarı!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Fahiş kira artışına yasal düzenleme yolda!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Fahiş kira artışına yasal düzenleme yolda!
Bakan Soylu: "14 Mayıs bu ülkenin gelecek seçimidir, aynı zamanda Doğu Akdeniz’de enerjiyle buluşmamızın seçimidir
Bakan Soylu: "14 Mayıs bu ülkenin gelecek seçimidir, aynı zamanda Doğu Akdeniz’de enerjiyle buluşmamızın seçimidir
Erdoğan'dan muhalefete çok sert eleştiri: "CHP terörle kol kola, İYİ Parti terörle kol kola"
Erdoğan'dan muhalefete çok sert eleştiri: "CHP terörle kol kola, İYİ Parti terörle kol kola"
Bakan Çavuşoğlu: "Öyle Sana Söz boş slogandır, biz Hayal satmıyoruz, boş sloganlarla konuşmuyoruz"
Bakan Çavuşoğlu: "Öyle Sana Söz boş slogandır, biz Hayal satmıyoruz, boş sloganlarla konuşmuyoruz"
Son Haberler
Erdoğan, HDP ile ittifak kuran Kılıçdaroğlu'na; "Değmez, bay bay Kemal değmez, gidicisin, gidici" dedi!
Erdoğan, HDP ile ittifak kuran Kılıçdaroğlu'na; "Değmez, bay bay Kemal değmez, gidicisin, gidici" dedi!
Yol kenarındaki mıcırlar tehlike yarattı! otomobil şarampole yuvarlandı: 2’si ağır 5 yaralı
Yol kenarındaki mıcırlar tehlike yarattı! otomobil şarampole yuvarlandı: 2’si ağır 5 yaralı
Ezgüer isminin anlamı nedir, Ezgüer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ezgüer isminin anlamı nedir, Ezgüer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sernaz isminin anlamı nedir, Sernaz ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sernaz isminin anlamı nedir, Sernaz ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yapılan nefret söylemlerini kınadı: Demokrasiden nasibini almamış bu siyasiler...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yapılan nefret söylemlerini kınadı: Demokrasiden nasibini almamış bu siyasiler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk seçim mitingini Afyon'da gerçekleştirdi! Erdoğan: Emperyalist düzene biz dur dedik!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk seçim mitingini Afyon'da gerçekleştirdi! Erdoğan: Emperyalist düzene biz dur dedik!
Çok Okunanlar
Bakan Soylu: "14 Mayıs bu ülkenin gelecek seçimidir, aynı zamanda Doğu Akdeniz’de enerjiyle buluşmamızın seçimidir
Bakan Soylu: "14 Mayıs bu ülkenin gelecek seçimidir, aynı zamanda Doğu Akdeniz’de enerjiyle buluşmamızın seçimidir
Şengül isminin anlamı nedir, Şengül ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Şengül isminin anlamı nedir, Şengül ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Möhsim isminin anlamı nedir, Möhsim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Möhsim isminin anlamı nedir, Möhsim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nilgûn isminin anlamı nedir, Nilgûn ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nilgûn isminin anlamı nedir, Nilgûn ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bakan Özer: "ilk kazmayı vuruyoruz, millet bahçesi ordumuza hayırlı olsun"
Bakan Özer: "ilk kazmayı vuruyoruz, millet bahçesi ordumuza hayırlı olsun"
Erdoğan 7'li koalisyonu Frankeştayn Koalisyonuna benzetti! "7 kişi birbirini idare edemeyenler, 85 milyonu nasıl yönetecek?" dedi!
Erdoğan 7'li koalisyonu Frankeştayn Koalisyonuna benzetti! "7 kişi birbirini idare edemeyenler, 85 milyonu nasıl yönetecek?" dedi!
Yorumlananlar
Fırat Çakıroğlu'nun babasından İYİ Parti yöneticilerine ve Meral Akşener'e ağır suçlamalar! Benim oğlumun kanını kaç paraya sattınız!
Fırat Çakıroğlu'nun babasından İYİ Parti yöneticilerine ve Meral Akşener'e ağır suçlamalar! Benim oğlumun kanını kaç paraya sattınız!
Akşener haddini aştı Erdoğan'ı tehdit etti: "Erdoğan ve arkadaşlarına adil davranacağız"
Akşener haddini aştı Erdoğan'ı tehdit etti: "Erdoğan ve arkadaşlarına adil davranacağız"
Tele1 canlı yayınında akıl almaz tartışma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy pusuladaki fotoğrafına itiraz ettiler
Tele1 canlı yayınında akıl almaz tartışma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy pusuladaki fotoğrafına itiraz ettiler
Atatürkçü düşünce derneği (ADD) başkanı CHP'ye isyan etti, "CHP Atatürkçüleri aday yapmadı FETÖ'cüleri aday yaptı"
Atatürkçü düşünce derneği (ADD) başkanı CHP'ye isyan etti, "CHP Atatürkçüleri aday yapmadı FETÖ'cüleri aday yaptı"