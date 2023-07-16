Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu’nun ses kaydını yayınladı! yer yerinden oynadı! ‘Atın bunu gitsin’

Bolu’dan Ankara’ya yürüyerek “değişim” mesajı veren Tanju Özcan, son paylaşımıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. CHP’li Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu’na ait olduğu iddia edilen bir ses kaydını sosyal medya hesabı üzerinden servis etti.

15 Temmuz tarihli olduğu iddia edilen ses kaydında Kılıçdaroğlu’nun Özcan için “Atın bunu partiden” dediği öne sürülüyor.

ATIN GİTSİN

Kılıçdaroğlu’nun partililere yönelik basına kapalı toplantısında kayda alındığı iddia edilen ses kaydında şu ifadeler yer alıyor:

“Partiden atın gitsin bu adamın ne işi var? Oturduk karar verdik, partiden atılması için Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk ettik. Kurul, ‘Hayır. Biz 1 yıl süreyle partiden ihraç ederiz’ dedi. Bizim etki edecek halimiz yok. Çünkü kurul üyelerini Kurultay seçiyor. Şimdi kalktı başka bir şeyler yapıyor. Arkasında kimlerin olduğunu gayet iyi biliyorum. Niçin bunları yaptığını da gayet iyi biliyorum. Ama bunu dillendirmiyoruz.”

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MAŞA OLMADIM

Kılıçdaroğlu’nun ses kaydını Twitter hesabı üzerinden yayınlayan Tanju Özcan, şunları söyledi:

"Arkamda herhangi bir “Gizli Güç” yok. Halkın gücü var. Ayrıca ben kimsenin maşası olmam. Amacım da gizli değil, “Değişimin Gn. Başkan’dan başlaması…” İddialarınızı ispatlayamazsanız, sizi yalancı ve müfteri olarak ilan edip, dava edeceğim"

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