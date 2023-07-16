Hazine ve Maliye Bakanlığı akaryakıta yapılan ÖTV artışın gerekçesini açıkladı ' ÖTV tutarları enflasyon karşısında erimişti'

Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıtta gece yarısı akaryakıta yapılan ÖTV artışı nedeniyle kamuoyunda gelen tepkiler üzerinde resmi açıklama yaparak yapılan artışın gerekçelerini açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı akaryakıta yapılan ÖTV artışın gerekçesini açıkladı ' ÖTV tutarları enflasyon karşısında erimişti'

Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıtta günün ilk saatlerinden itibaren geçerli olan ÖTV artışına gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı.

'CARİ AÇIĞI AZALTMAYA DESTEK VERECEK'

Bakanlıktan yapılan açıklamada, artışla depremin yol açtığı ek maliyetin azaltılmasının hedeflendiği belirtildi. Açıklamada "Düzenleme dolaylı olarak cari açığı azaltmaya da destek verecek.'' denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDEKİ ÖTV İKİ SEBEPLE ARTIRILMIŞTIR

"Birincisi, yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir. Düzenleme, bu ürünlerin ithal ürünler olması sebebiyle dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir. İkinci olarak, maktu olan bu vergilerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artışı yapılmamıştır. ÖTV tutarları, maktu olması hasebiyle enflasyon karşısında erimiştir.

"ÖTV TUTARLARI EENFLASYON KARŞISINDA ERİMİŞTİ"

Bunun sonucunda, akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV'nin; 2016 yılında GSYH içindeki payı %4,58 iken 2022 yılında %2,80'e, vergi gelirleri içindeki payı ise 2016 yılında %26,23 iken 2022 yılında %17,84'e düşmüştür.

Söz konusu ürünlerden en çok tüketilen benzin, motorin ve LPG'de, KDV dâhil satış fiyatındaki vergilerin oranı %50'lerin üzerinde iken yeni yapılan artışa rağmen 38,5 seviyesinde kalmıştır.

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2016 YILINDAN İTİBAREN MEYDANA GELEN ENFLASYON ARTIŞININ ÇOK ALTINDADIR

Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinden alınan ve yaklaşık 7 yıldır artırılmamış olan maktu ÖTV tutarları; benzinde ve motorinde 5 TL LPG de 4 TL, diğer ürünlerde de bu ürünlerin ÖTV tutarlarında yapılan artış oranları esas alınarak artış yapılmıştır. Artışlar, 2016 yılından itibaren meydana gelen enflasyon artışının çok altındadır.

Yapılan artışa rağmen Ülkemiz halen benzinde de motorinde de Avrupa'da en ucuz 4. ülke konumundadır.

Sınır komşumuz Yunanistan'da benzin 2,057 dolar, motorin 1,861 dolar iken vergi artışları sonrası Ülkemizde benzin 1,303 dolar, motorin ise 1,239 dolardır."

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