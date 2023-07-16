Hiç kimse bunu Putin'den beklemiyordu! İki dünya devine darbeyi indirdi!

usya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı kararname ile Rusya’da faaliyetleri bulunan uluslararası iki şirkete el koydu.
Kremlin Bilgi Servisi tarafından yapılan açıklamada, Fransız gıda şirketi Danone ve Danimarka merkezli uluslararası bira üreticisinin Rusya’daki tüm hisselerinin Rusya Federal Mülk Yönetim Ajansı'na devredildiği aktarılarak, Rusya Federal Mülk Yönetim Ajansı'nın Danone Rusya ve Danimarka menşeili bira üreticisinin Baltika'ya ait hisselerini "geçici olarak" yöneteceği ifade edildi.
HİÇ KİMSE BUNU BEKLEMİYORDU
Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Danone, Rusya'daki faaliyetlerinin büyük bir kısmından çekileceğini duyurmuştu.
BATILI ŞİRKETLER ŞOKTA
Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yurt dışındaki Rus varlıklarına el konulması durumunda uygulanacak misilleme önlemlerine ilişkin imzaladığı kararname ile Rusya’da faaliyet gösteren yabancı şirketlerin hisselerine el konulmasının önünü açmıştı.
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