Hiç kimse bunu Putin'den beklemiyordu! İki dünya devine darbeyi indirdi!

Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle Avrupa ve ABD tarafından ekonomik kıskaç altına alınan Rusya'dan beklenmedik hamle geldi. Putin'in imzası ile iki dünya devi şirketin mal varlıklarına el konuldu.

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Hiç kimse bunu Putin'den beklemiyordu! İki dünya devine darbeyi indirdi!

usya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı kararname ile Rusya’da faaliyetleri bulunan uluslararası iki şirkete el koydu.

Kremlin Bilgi Servisi tarafından yapılan açıklamada, Fransız gıda şirketi Danone ve Danimarka merkezli uluslararası bira üreticisinin Rusya’daki tüm hisselerinin Rusya Federal Mülk Yönetim Ajansı'na devredildiği aktarılarak, Rusya Federal Mülk Yönetim Ajansı'nın Danone Rusya ve Danimarka menşeili bira üreticisinin Baltika'ya ait hisselerini "geçici olarak" yöneteceği ifade edildi.

Hiç kimse bunu Putin'den beklemiyordu! İki dünya devine darbeyi indirdi!

HİÇ KİMSE BUNU BEKLEMİYORDU

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Danone, Rusya'daki faaliyetlerinin büyük bir kısmından çekileceğini duyurmuştu.

BATILI ŞİRKETLER ŞOKTA

Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yurt dışındaki Rus varlıklarına el konulması durumunda uygulanacak misilleme önlemlerine ilişkin imzaladığı kararname ile Rusya’da faaliyet gösteren yabancı şirketlerin hisselerine el konulmasının önünü açmıştı.

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