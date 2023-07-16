Rusya Devlet Başkanı Putin Misket Bombası hakkında konuştu! 'Misket bombaları bize karşı kullanılırsa aynı şekilde karşılık veririz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın ABD'den misket bombalarını teslim alması sonrası yaptığı açıklamada, "Misket bombaları bize karşı kullanılırsa aynı şekilde karşılık veririz" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin Misket Bombası hakkında konuştu! 'Misket bombaları bize karşı kullanılırsa aynı şekilde karşılık veririz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin misket bombalarının Ukrayna'ya teslim edildiğini açıklamasının ardından devlet televizyonuna konuştu. Putin yaptığı açıklamada, "Rusya Federasyonu'nda farklı türden yeterli miktarda misket bombası stoğu olduğunu belirtmek isterim. Bunları henüz kullanmadık. Ama tabii ki bize karşı kullanılırlarsa, karşılık verme hakkımızı saklı tutarız" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin Misket Bombası hakkında konuştu! 'Misket bombaları bize karşı kullanılırsa aynı şekilde karşılık veririz'

Misket bombası kullanımını suç olarak gördüğünü belirten Putin, Rusya'nın geçmişte mühimmat sorunu yaşamasına rağmen bunları kullanmadığını vurguladı.

ABD Savunma Bakanlığı Müşterek Kurmay Operasyon Direktörü Korgeneral Douglas Sims, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'ye ait misket bombalarının Ukrayna'ya gönderildiğini ifade etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin Misket Bombası hakkında konuştu! 'Misket bombaları bize karşı kullanılırsa aynı şekilde karşılık veririz'

Misket bombaları geniş alanda ayrım gözetmeden öldürebilen çok sayıda küçük bomba atması ve çocuklar için tehlike oluşturabilmesi nedeniyle 100'den fazla ülkede yasaklanırken, Rusya, Ukrayna ve ABD, silahların üretimini, stoklanmasını, kullanılmasını ve transferini yasaklayan Misket Bombası Sözleşmesi'ni imzalamamıştı.

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