Putin'den askere yönelik ilk hamle! Maaşlara zam!

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma 1 yıldan uzun bir süredir devam ederken, bölgede başka bir kriz patlak verdi.

Ukrayna'nın işgali sırasında etkin rol oynayan Rus paramiliter grubu Wagner ile Rus ordusu yöneticileri arasında büyük bir karmaşa yaşandı.

Wagner, liderleri Yevgeniy Prigojin tarafından yönetilen darbe girişimi, Vladimir Putin'in sert uyarıları sonrasında bastırıldı.

Ayaklanma geçtiğimiz hafta sona ererken, Putin'in "ihanet" olarak adlandırdığı olayın etkileri hala devam ediyor.

PUTİN ASKERİ MOTİVE EDİYOR!

Wagner lideri, olayın ardından Belarus'a kaçarken Rus yönetimi, paralı asker grubunu orduya entegre etmek için çalışmalara başladı.

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Şu sıralar ise 20 yıllık iktidarı boyunca ilk kez bu denli bir darbe girişimiyle karşılaşan Putin’den gelen hamle konuşuluyor.

Putin, Wagner’e karşı ordusunu güçlendirmek ve askerlerin desteğini arkasına almak için düzenlemelere gidiyor.

MAAŞLARA ZAM GELDİ!

Bu doğrultuda Putin, orduda maaşlara yüzde 10,5 oranında bir zam uyguladı.

Rus hükümetinin resmi sayfasında paylaşlan bilgiye göre askerlerin maaş zammı 1 Ekim tarihinden itibaren uygulamaya girecek.

Putin’in bu sayede ordu imajını yenilemeyi ve Ukrayna savaşı sürerken askerleri motive etmeyi amaçladığı belirtiliyor.

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WAGNER'DEN FAZLA VERİYOR!

Bir diğer yandan, Rus basını Wagner savaşçılarının Rus ordusundaki askerlerden 2 kat daha fazla maaş aldığı ortaya koymuştu.

Çıkan haberlere göre Rus askerleri ortalama 1350 dolar maaş alırken, Wagner savaşçılarının maaşının 3500 dolar olduğu iddia ediliyor.

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