Bayram tatili bitiyor! Dönüş yolculuğu başladı, trafik birçok noktada kilitlendi!

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle yollarda araç yoğunluğu yaşanıyor.

YAYINLAMA
Google News
Bayram tatili bitiyor! Dönüş yolculuğu başladı, trafik birçok noktada kilitlendi!

Bayram tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğuna başladı.

D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde trafiğin yavaşlamasına neden oldu.

Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyardı.

Bayram tatili bitiyor! Dönüş yolculuğu başladı, trafik birçok noktada kilitlendi!

ZİNCİRLEME KAZA YOLU KAPATTI!

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımda aksamaya neden oldu.

Otoyolun İstanbul istikameti 2. viyadük mevkisinde 18 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan 6 kişi sağlık personelince ayakta tedavi edilirken, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın 2 şeritten kontrollü sağlanması sonucu bölgede araç yoğunluğu oluştu.

Bayram tatili bitiyor! Dönüş yolculuğu başladı, trafik birçok noktada kilitlendi!

SÖKE'DE YOĞUNLUK

Muğla yönünden gelen tatilciler nedeniyle Novada kavşağında uzun araç kuyruğu meydana geldi.

Bayram tatili bitiyor! Dönüş yolculuğu başladı, trafik birçok noktada kilitlendi!

Trafik ekipleri, bölgedeki trafik akışını hızlandırmak için çalıştı.

Banliyö ne demek, Banliyö neresi, Banliyölerde kimler yaşıyor?Banliyö ne demek, Banliyö neresi, Banliyölerde kimler yaşıyor?

AB'den Kur'an-ı Kerim açıklaması! 'Çirkin bir provakasyon!'AB'den Kur'an-ı Kerim açıklaması! 'Çirkin bir provakasyon!'

İzmir’de bayram dönüşünde can pazarı! Ölü ve yaralılar var!İzmir’de bayram dönüşünde can pazarı! Ölü ve yaralılar var!

Fatma Şahin'in acı günü! Gaziantep Büyükşehir Belediyesi açıkladı!Fatma Şahin'in acı günü! Gaziantep Büyükşehir Belediyesi açıkladı!

HDP'den yerel seçim kararı! Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde tüm illerde aday çıkaracaklarHDP'den yerel seçim kararı! Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde tüm illerde aday çıkaracaklar

Mustafa Varank Hüseyin Baş'a ayar verdi! "Siyasetçiyim diye utanmadan...!"Mustafa Varank Hüseyin Baş'a ayar verdi! "Siyasetçiyim diye utanmadan...!"

Hac görevi tamamlandı! Diyanet İşleri açıkladı, 92.500 yeni hacı!Hac görevi tamamlandı! Diyanet İşleri açıkladı, 92.500 yeni hacı!

Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Kıskananlar çatlasın'Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Kıskananlar çatlasın'

Arda Güler için transfer savaşları başladı! Dünya devleri karşı karşıya!Arda Güler için transfer savaşları başladı! Dünya devleri karşı karşıya!

CHP'de değişim krizi sürüyor! 'Genel başkanımızı yıpratıyorlar!'CHP'de değişim krizi sürüyor! 'Genel başkanımızı yıpratıyorlar!'

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Banliyö ne demek, Banliyö neresi, Banliyölerde kimler yaşıyor?
Banliyö ne demek, Banliyö neresi, Banliyölerde kimler yaşıyor?
AB'den Kur'an-ı Kerim açıklaması! 'Çirkin bir provakasyon!'
AB'den Kur'an-ı Kerim açıklaması! 'Çirkin bir provakasyon!'
Fatma Şahin'in acı günü! Gaziantep Büyükşehir Belediyesi açıkladı!
Fatma Şahin'in acı günü! Gaziantep Büyükşehir Belediyesi açıkladı!
Hac görevi tamamlandı! Diyanet İşleri açıkladı, 92.500 yeni hacı!
Hac görevi tamamlandı! Diyanet İşleri açıkladı, 92.500 yeni hacı!
Son Haberler
Bayram tatili bitiyor! Dönüş yolculuğu başladı, trafik birçok noktada kilitlendi!
Bayram tatili bitiyor! Dönüş yolculuğu başladı, trafik birçok noktada kilitlendi!
İzmir’de bayram dönüşünde can pazarı! Ölü ve yaralılar var!
İzmir’de bayram dönüşünde can pazarı! Ölü ve yaralılar var!
HDP'den yerel seçim kararı! Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde tüm illerde aday çıkaracaklar
HDP'den yerel seçim kararı! Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde tüm illerde aday çıkaracaklar
Mustafa Varank Hüseyin Baş'a ayar verdi! "Siyasetçiyim diye utanmadan...!"
Mustafa Varank Hüseyin Baş'a ayar verdi! "Siyasetçiyim diye utanmadan...!"
CHP'de değişim krizi sürüyor! 'Genel başkanımızı yıpratıyorlar!'
CHP'de değişim krizi sürüyor! 'Genel başkanımızı yıpratıyorlar!'
Nael'in için intikam! Fransa'da sular durulmuyor!
Nael'in için intikam! Fransa'da sular durulmuyor!
Çok Okunanlar
Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Kıskananlar çatlasın'
Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Kıskananlar çatlasın'
Nael'in için intikam! Fransa'da sular durulmuyor!
Nael'in için intikam! Fransa'da sular durulmuyor!
İzmir’de bayram dönüşünde can pazarı! Ölü ve yaralılar var!
İzmir’de bayram dönüşünde can pazarı! Ölü ve yaralılar var!
Fatma Şahin'in acı günü! Gaziantep Büyükşehir Belediyesi açıkladı!
Fatma Şahin'in acı günü! Gaziantep Büyükşehir Belediyesi açıkladı!
Fransa'da olaylar büyüyor! Polis yetersiz kaldı, zırhlılar sokakta!
Fransa'da olaylar büyüyor! Polis yetersiz kaldı, zırhlılar sokakta!
Ekrem İmamoğlu'ndan skandal bir karar daha! Hamidiye suyunun adını değiştirdi
Ekrem İmamoğlu'ndan skandal bir karar daha! Hamidiye suyunun adını değiştirdi
Yorumlananlar
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! İşte yeni rekor!
Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! İşte yeni rekor!
Merdan Yanardağ tutuklandı! Terör elebaşını öven açıklamalar yapmıştı!
Merdan Yanardağ tutuklandı! Terör elebaşını öven açıklamalar yapmıştı!
İsveç hükümetinden skandal karar! Kuran'ı Kerim yakma eylemi!
İsveç hükümetinden skandal karar! Kuran'ı Kerim yakma eylemi!