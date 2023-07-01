Banliyö ne demek, Banliyö neresi, Banliyölerde kimler yaşıyor?

Avrupa'da çıkan olaylar, özellikle Fransa'da patlak veren olayların yaşandığı yerler olarak adlandırılan Banliyöler merak edilerek Banliyö ne demek, Banliyö neresi, Banliyölerde kimler yaşıyor? detaylar haberimizde.

YAYINLAMA
Google News
Banliyö ne demek, Banliyö neresi, Banliyölerde kimler yaşıyor?

Bir kentin, şehir merkezinden uzak, genellikle il veya ilçe sınırına yakın dış bölgelerine verilen ad. Genellikle nüfus yoğunluğunun daha düşük olduğu yerler olarak bilinen, son zamanlarda Avrupa özelliklede Fransa'da patlak veren olayların yaşandığı yerler olarak adlandırılan Banliyöler merak edilerek Banliyö ne demek, Banliyö neresi, Banliyölerde kimler yaşıyor? detaylar haberimizde.

BANLİYÖ NE DEMEK?

Varoş ya da banliyö; bir kentin, şehir merkezinden uzak, genellikle il veya ilçe sınırına yakın dış bölgelerine verilen ad. Genellikle nüfus yoğunluğunun daha düşük olduğu banliyölerde yaşayan halkın çoğu şehrin merkezi bölgelerine gitgel yaparlar. Varoşlar, genellikle anayollar veya demiryolları üzerinde kurulur ve şehir merkezine toplu taşımacılıkla ulaşım sağlarlar. Kenar mahalleler, tüm dünyada şehirlerin etrafında çoğalma eğilimindedir.

banliyo2.jpg

BANLİYÖ NERSİDİR?

Büyük şehirlerin çevresinde bulunan yerler. Böyle yerler günlük ihtiyaç olarak büyük şehirlere bağlıdır. Banliyoların kuruluşlarının sebebi şehir nüfusunun artması ile halkın şehrin gürültülü havasından uzak sakin bir yere olan ihtiyaçlarıdır. Şehir merkezi ile bu yerler arasında kara, deniz yolları ile bağlantı sağlanır. Avrupa ülkelerinin çoğunda bu yerleşim yerleri kurulmuştur. Ülkemizde de İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerimiz etrafında, bilhassa 1950’den sonra banliyolar kurulmuştur. Ulaşımı sağlamak için konan trenlere bu sebepten banliyo treni denmiştir.

Bugün böyle yerler şehrin içi gibi kabul edildiğinden, banliyo tabiri pek sık kullanılmamaktadır.

BANLİYOLARDA KİMLER YAŞIYOR?

Banliyolarda özellikle gelir seviyesi düşük halklar yaşamakta olup Avrupa'da özellikle İslam ülkeleri ve Afrika'dan göç ederek yaşayan insanlardan oluşuyor.

Nael'in için intikam! Fransa'da sular durulmuyor!Nael'in için intikam! Fransa'da sular durulmuyor!

Fransa'da olaylar büyüyor! Polis yetersiz kaldı, zırhlılar sokakta!Fransa'da olaylar büyüyor! Polis yetersiz kaldı, zırhlılar sokakta!

Fransız Teknik Direktör'den nefret söylemi! 'Cuma Namazına giden pislikler' dediFransız Teknik Direktör'den nefret söylemi! 'Cuma Namazına giden pislikler' dedi

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bayram tatili bitiyor! Dönüş yolculuğu başladı, trafik birçok noktada kilitlendi!
Bayram tatili bitiyor! Dönüş yolculuğu başladı, trafik birçok noktada kilitlendi!
AB'den Kur'an-ı Kerim açıklaması! 'Çirkin bir provakasyon!'
AB'den Kur'an-ı Kerim açıklaması! 'Çirkin bir provakasyon!'
Fatma Şahin'in acı günü! Gaziantep Büyükşehir Belediyesi açıkladı!
Fatma Şahin'in acı günü! Gaziantep Büyükşehir Belediyesi açıkladı!
Hac görevi tamamlandı! Diyanet İşleri açıkladı, 92.500 yeni hacı!
Hac görevi tamamlandı! Diyanet İşleri açıkladı, 92.500 yeni hacı!
Son Haberler
Banliyö ne demek, Banliyö neresi, Banliyölerde kimler yaşıyor?
Banliyö ne demek, Banliyö neresi, Banliyölerde kimler yaşıyor?
İzmir’de bayram dönüşünde can pazarı! Ölü ve yaralılar var!
İzmir’de bayram dönüşünde can pazarı! Ölü ve yaralılar var!
HDP'den yerel seçim kararı! Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde tüm illerde aday çıkaracaklar
HDP'den yerel seçim kararı! Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde tüm illerde aday çıkaracaklar
Mustafa Varank Hüseyin Baş'a ayar verdi! "Siyasetçiyim diye utanmadan...!"
Mustafa Varank Hüseyin Baş'a ayar verdi! "Siyasetçiyim diye utanmadan...!"
CHP'de değişim krizi sürüyor! 'Genel başkanımızı yıpratıyorlar!'
CHP'de değişim krizi sürüyor! 'Genel başkanımızı yıpratıyorlar!'
Nael'in için intikam! Fransa'da sular durulmuyor!
Nael'in için intikam! Fransa'da sular durulmuyor!
Çok Okunanlar
Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Kıskananlar çatlasın'
Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Kıskananlar çatlasın'
Nael'in için intikam! Fransa'da sular durulmuyor!
Nael'in için intikam! Fransa'da sular durulmuyor!
İzmir’de bayram dönüşünde can pazarı! Ölü ve yaralılar var!
İzmir’de bayram dönüşünde can pazarı! Ölü ve yaralılar var!
Fatma Şahin'in acı günü! Gaziantep Büyükşehir Belediyesi açıkladı!
Fatma Şahin'in acı günü! Gaziantep Büyükşehir Belediyesi açıkladı!
Fransa'da olaylar büyüyor! Polis yetersiz kaldı, zırhlılar sokakta!
Fransa'da olaylar büyüyor! Polis yetersiz kaldı, zırhlılar sokakta!
Ekrem İmamoğlu'ndan skandal bir karar daha! Hamidiye suyunun adını değiştirdi
Ekrem İmamoğlu'ndan skandal bir karar daha! Hamidiye suyunun adını değiştirdi
Yorumlananlar
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! İşte yeni rekor!
Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! İşte yeni rekor!
Merdan Yanardağ tutuklandı! Terör elebaşını öven açıklamalar yapmıştı!
Merdan Yanardağ tutuklandı! Terör elebaşını öven açıklamalar yapmıştı!
İsveç hükümetinden skandal karar! Kuran'ı Kerim yakma eylemi!
İsveç hükümetinden skandal karar! Kuran'ı Kerim yakma eylemi!