Bir kentin, şehir merkezinden uzak, genellikle il veya ilçe sınırına yakın dış bölgelerine verilen ad. Genellikle nüfus yoğunluğunun daha düşük olduğu yerler olarak bilinen, son zamanlarda Avrupa özelliklede Fransa'da patlak veren olayların yaşandığı yerler olarak adlandırılan Banliyöler merak edilerek Banliyö ne demek, Banliyö neresi, Banliyölerde kimler yaşıyor? detaylar haberimizde.

BANLİYÖ NE DEMEK?

Varoş ya da banliyö; bir kentin, şehir merkezinden uzak, genellikle il veya ilçe sınırına yakın dış bölgelerine verilen ad. Genellikle nüfus yoğunluğunun daha düşük olduğu banliyölerde yaşayan halkın çoğu şehrin merkezi bölgelerine gitgel yaparlar. Varoşlar, genellikle anayollar veya demiryolları üzerinde kurulur ve şehir merkezine toplu taşımacılıkla ulaşım sağlarlar. Kenar mahalleler, tüm dünyada şehirlerin etrafında çoğalma eğilimindedir.

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BANLİYÖ NERSİDİR?

Büyük şehirlerin çevresinde bulunan yerler. Böyle yerler günlük ihtiyaç olarak büyük şehirlere bağlıdır. Banliyoların kuruluşlarının sebebi şehir nüfusunun artması ile halkın şehrin gürültülü havasından uzak sakin bir yere olan ihtiyaçlarıdır. Şehir merkezi ile bu yerler arasında kara, deniz yolları ile bağlantı sağlanır. Avrupa ülkelerinin çoğunda bu yerleşim yerleri kurulmuştur. Ülkemizde de İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerimiz etrafında, bilhassa 1950’den sonra banliyolar kurulmuştur. Ulaşımı sağlamak için konan trenlere bu sebepten banliyo treni denmiştir.

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Bugün böyle yerler şehrin içi gibi kabul edildiğinden, banliyo tabiri pek sık kullanılmamaktadır.

BANLİYOLARDA KİMLER YAŞIYOR?

Banliyolarda özellikle gelir seviyesi düşük halklar yaşamakta olup Avrupa'da özellikle İslam ülkeleri ve Afrika'dan göç ederek yaşayan insanlardan oluşuyor.

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