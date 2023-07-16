'Doğalgaza yüzde 224 oranında zam geldi' iddia edilmişti! İletişim Başkanlığından açıklama geldi!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, çeşitli mecralarda paylaşılan ve vatandaşı paniğe sürükleyen 'Doğalgaza yüzde 224 oranında zam geldi' iddialarına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yayımladı.

DMM'nin söz konusu iddiaları yalanladığı açıklamada, “Konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 224 değil, ortalama yüzde 1 artış yaşanmıştır. Bu oran sanayide kullanılan doğal gazda ise yaklaşık yüzde 0,5’e tekabül etmektedir. Doğal gazda metreküp başına ÖTV 0.0747 lira olarak güncellenmiştir. Buda KDV etkisiyle birlikte metreküp fiyatına yaklaşık 6 kuruşluk bir artış almasına gelmektedir. Öte yandan, Avrupa’da doğal gaz faturalarındaki vergi yükü ortalama yüzde 36 düzeyindeyken, bu oran Türkiye’de KDV ve ÖTV artışlarıyla birlikte yüzde 18 seviyesinde (Avrupa’nın yarısına) yaklaşmaktadır. ‘Doğal gaza yüzde 224 zam geldi’ iddiaları doğru değildir” ifadelerine yer verildi.

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EPDK'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), doğal gaz tarifelerine yönelik doğal gaza yüzde 224 oranında zam yapıldığı haberlerinin asılsız olduğu bildirildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, doğal gazda standart metreküp başına 0,0747 liraya yükseltilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranının KDV etkisiyle metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına geldiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bazı tüketim mallarında özel tüketim vergi güncellemesi kapsamında doğal gazda standart metreküp başına 0,023 lira olan ÖTV oranı 0,0747 liraya yükselmiştir. Bu da KDV etkisiyle birlikte metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına gelmektedir. Avrupa'da doğal gaz faturalarında vergi yükü ortalama yüzde 36 düzeyindeyken, bu oran Türkiye de KDV ve ÖTV dahil yüzde 18 seviyesindedir. Çok açık olan bu duruma rağmen vatandaşlarımızın nihai faturasına yüzde 224 oranında zam yapıldığını iddia etmek kötü niyetli bir algı operasyonudur ve itibar edilmemelidir."

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