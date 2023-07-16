Diyarbakır anneleri çocuklarının yolunu gözlüyor! Evlat nöbeti sürüyor!

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan aileler, HDP il binası önünde bin 413'üncü gününde de eylemlerini kararlılıkla sürüyor.

Kızı Fadime için Kütahya'dan gelerek evladının yolunu gözleyen Hatice Levent, dönmesi için çağrıda bulundu.

"Seni Çok Özledim"

Kızını almadan gitmeyeceğini vurgulayan anne Levent, "Fadime'm, eğer beni görüp duyuyorsan güvenlik güçlerimize teslim ol. Seni çok özledim. Sen oralara layık değilsin. Senin elin kalem tutuyordu, nasıl da yanıldın gittin gel geri" dedi.

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"10 Yıldır Peşindeyim Seni Bırakmayacağım"

10 yıldır oğlu Faruk'un peşinde olan Rahime Taşçı ise, "Oğlum Faruk için Kars'tan geldim, 4 yıldır buradaki anneler babalar ile beraber eylem yapıyoruz. Buradan oğlum Faruk'a sesleniyorum. Beni görüp duyuyorsan korkma gel devletimize teslim ol. Seni burada bekliyorum. 10 yıldır peşindeyim seni bırakmayacağım" diye konuştu.

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