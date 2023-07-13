MİT'ten Film gibi operasyon , PKK'ya ağır darbe vuruldu, çok çarpıcı detaylar

MİT, PKK'nın ini kandile operasyon yaparak Özel Güç Hücresi sözde Kandil Sorumlusu Cesur Azad kod adlı Edip Temiz'i etkisiz hale getirdi. MİT'ten Film gibi operasyon , PKK'ya ağır darbe vuruldu, çok çarpıcı detaylar.

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MİT'ten Film gibi operasyon , PKK'ya ağır darbe vuruldu, çok çarpıcı detaylar

MİT, PKK’nın Özel Güç Hücresi sözde Kandil Sorumlusu Edip Temiz'i Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de etkisiz hale getirdi.

ZAGROS SİLAHLARININ GELİŞTİRİCİSİ

Geçmiş dönemde örgütün Özel Güç hücresinde ideolojik, askeri ve teknik eğitimler alarak Irak’taki tüm alanlarda silah/mühimmat geliştiren birimlere eğitim veren Edip Temiz, aynı zamanda örgütün teknik/taktik malzeme geliştirmesine yönelik AR-GE faaliyetlerini koordine eden ve örgütün yeni silah/özel taktik aparat üretimini sağlayan ekibin sorumlusuydu.

MİT'den Film gibi operasyon , PKK'ya ağır darbe vuruldu, çok çarpıcı detaylar

MİT'DEN FİLM GİBİ OPERASYON , PKK'YA AĞIR DARBE VURULDU

Yaklaşık 20 senedir örgütte faaliyet gösteren Edip Temiz, örgüt tarafından büyük önem atfedilen Zagros silahlarının geliştiricisi olması nedeniyle sözde Askeri Konsey bünyesinde de üst düzey görevde bulunuyordu.

PKK’nın üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT, saha ajanları vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde hareket ettiğini tespit etti.

"İSTİHBARAT ŞEBEKELERİ"YLE ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden ve Edip Temiz'e dair istihbarat elde eden MİT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi. Bu bağlamda kimi zaman bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçilerek, birbirinden tamamen habersiz “istihbarat şebekeleri” kullanıldı ve Edip Temiz'in faaliyetleri adım adım takip edildi.

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OPERASYON İÇİN EN DOĞRU AN SEÇİLDİ

Uzun süre boyunca yerel istihbarat ağındaki ajanların kullanılmasıyla yeri ve konumu tespit edilen Edip Temiz, özellikle MİT’in nitelikli insan kaynaklarının efektif kullanılması sonucu an be an takip edilerek operasyon için uygun şart ve koşulların oluşması beklendi.

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Örgütün teknik ve altyapı çalışmalarına ağır bir darbe indirmek amacıyla en uygun olan zamanda MİT’in düğmeye basması ile operasyon başarı ile tamamlandı ve Edip Temiz etkisiz hale getirildi.

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