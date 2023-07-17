Filenin sultanları Çin'i 3-1 yenerek 2023 milletler Ligi şampiyonu oldu

Filenin sultanlarından bir büyük başarı daha, Türkiye voleybol milli takımımız ABD'nin Teksas'da oynanan final maçında rakibi Çin'i adeta sahadan silip 3-1 yenerek 2023 yılı milletler ligi şampiyonu oldular

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Filenin sultanları Çin'i 3-1 yenerek 2023 milletler Ligi şampiyonu oldu

Milletler Ligi’nde ev sahibi ABD’yi mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyonluk maçında Çin’i devirerek altın madalyanın ve kupanın sahibi oldu.

Büyük bir başarıya imza atarak 2018'nin ardından ikinci kez finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, final maçında Çin’i setlerde 3-1 yenerek Teksas’ta şampiyonluğunu ilan etti. Millilerimiz cumhuriyetimizin 100. yılında dünyanın en büyüğü oldu.

ABD'DE TÜRK KASIRGASI ESTİ

İlk set sonucu: Çin 22-25 Türkiye
İkinci set sonucu: Çin 25-22 Türkiye
Üçüncü set sonucu: Çin 19-25 Türkiye
Dördüncü set sonucu: 16-24 Türkiye

Filenin sultanları Çin'i 3-1 yenerek 2023 milletler Ligi şampiyonu oldu

TÜRK VOLEYBOL TARİNİNDE BİR İLK

2018 yılında ligi ikincilikle tamamlayan Filenin Sultanları, 2021’de üçüncü; 2019 ve 2022 yıllarında ise 4'üncü olmuştu.
Türkiye, dünya kulüpler sıralamasında da ABD’yi geçerek zirvenin yeni sahibi oldu. Daniele Santarelli'nin ekibi, bu şampiyonlukla Türk voleybolunda tarihi bir eşiği daha atlamış oldu.

TEKSAS’TA ERİK DALI!

Millilerimiz şampiyonluğun ardından ABD’de kupa töreni öncesi salonda erik dalı çaldırarak altın madalyayı doyasıya kutladı. Kameraların oyuncularımıza döndüğü o anlarda İtalyan koç Daniele Santarelli’nin de oyun havasına eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Filenin sultanları Çin'i 3-1 yenerek 2023 milletler Ligi şampiyonu oldu.

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