6 yaşındaki çocuğa cinsel taciz ve istismar davasında karar günü! Olay bütün Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı!

Yusuf Ziya Gümüşel, Hiranur Vakfı'nın kurucusu olarak bilinen kişinin kızı H.K.G., 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirildiği iddiaları geçtiğimiz yıl aralık ayında ortaya çıkmış ve büyük tepkilere yol açmıştı.

Şu anda 25 yaşında olan H.K.G., suç duyurusunda bulunarak, Kadir İstekli ile babasının yaptığı dini nikâhla evlendirildiğini, şüphelinin babasının öğrencisi olduğunu ve karşılıklı dairelerde yaşadıklarını anlattı.

H.K.G., cinsel ilişkinin kendisine İstekli tarafından oyun olarak sunulduğunu ifade etti ve delil olarak ses kayıtlarını sundu.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadir İstekli hakkında "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 67 yıl 10 ay 15 gün, H.K.G.'nin babası Yusuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatıma Gümüşel hakkında ise "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası talep edildi.

Dava Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olup, bugün yapılacak olan 5. duruşmada kararın açıklanması bekleniyor. Karar duruşması daha önce iki kez ertelenmişti.

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