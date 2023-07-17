CHP ve İYİ Parti'de yerel seçim pazarlıkları başladı! İşte İYİ Parti'nin istediği büyük şehirler!

Genel seçim sonucunda elde edilen mağlubiyetin ardından Millet İttifakı'nın dağılma süreci başladı.

CHP ve İyi Parti gibi ittifakın öncü partileri, hemen ardından iç tartışmalarla karşı karşıya kaldı.

Daha sonra Meral Akşener, olağan kurultaydaki açıklamasında CHP’ye yönelik eleştirilerde bulundu ve “İnsafınız kurusun. Neymiş? İstanbul, HDP sayesinde kazanılmış. Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU İYİ PARTİ'YE GİTTİ!

CHP cephesindeki olayların ardından beklenmedik bir gelişme yaşandı.

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Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Merkezi'ne ziyarette bulunarak Meral Akşener ile bir araya geldi.

Görüşmenin temel konusu, yerel seçimlerle ilgili stratejik planlamalar olmasına rağmen, "Tekrar bir ittifak olacak mı?" sorusu da akıllara gelmeye başladı.

İYİ PARTİ BÜYÜK ŞEHİRLERİ İSTİYOR!

İki partinin de yerel seçimlere yönelik bir ittifak fikrine olumlu yaklaşmasıyla birlikte, İyi Parti'nin büyükşehir belediyelerinde daha fazla rol alma isteği biliniyor.

İyi Parti üyeleri ve destekçileri, ittifak teklifinin bu kez CHP'den gelmesi gerektiğini düşünüyor.

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ADANA MERSİN VE MANİSA!

Yine İyi Parti; Adana, Mersin, Manisa gibi büyükşehirlerde kendi adaylarının desteklenmesini istiyor.

CHP'de ise bazı büyükşehirlerin bu kez İyi Parti’ye bırakılabileceği görüşü hakim.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre parti içinde “Adana ve Mersin gibi büyükşehirleri İyi Parti’ye verebiliriz” görüşü dile getiriliyor.

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