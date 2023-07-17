Yerinde Dönüşüm Projesinde başvurular başlıyor! 'Hibe ve faizsiz kredi verilecek'

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen "Yerinde Dönüşüm" projesi başvuruları başlıyor. Proje kapsamında depremden etkilenen 11 ilde yaşayan vatandaşlara kendi ev ve iş yerlerini yapma fırsatı sunulacak. Bu kapsamda hibe ve faizsiz kredi imkanları da sağlanacak.

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Yerinde Dönüşüm Projesinde başvurular başlıyor! 'Hibe ve faizsiz kredi verilecek'

Depremzedelere Destek İçin "yerinde Dönüşüm" Projesi Başlıyor.

Yerinde Dönüşüm projesi, depremden etkilenen 11 ilde kendi inşaatını yapmak isteyen afetzedelere hibe ve faizsiz kredi imkanları sunuyor.

Yerinde Dönüşüm Projesinde başvurular başlıyor! 'Hibe ve faizsiz kredi verilecek'

Başvurular İçin Yapım Ve Dönüşüm Ofisleri Hizmet Veriyor.

Proje kapsamında açılan yapım ve dönüşüm ofisleri, depremzedelere başvuru süreci ve projenin detayları konusunda bilgi sağlıyor.

Yerinde Dönüşüm Projesinde başvurular başlıyor! 'Hibe ve faizsiz kredi verilecek'

Başvurular E-devlet Üzerinden Kolayca Yapılabilir.

Afetzedeler, e-Devlet sistemini kullanarak "Yerinde Dönüşüm" projesine başvuruda bulunabilirler.

Hibe ve faizsiz kredi desteği ile konut ve iş yeri yapımı destekleniyor.

Proje kapsamında, konut yapmak isteyenlere 500 bin liraya kadar, iş yeri yapmak isteyenlere ise 250 bin liraya kadar hibe verilecek. Ayrıca, iki yıl ödemesiz on yıl vadeyle faizsiz kredi imkanı da sunulacak.

Yerinde Dönüşüm Projesinde başvurular başlıyor! 'Hibe ve faizsiz kredi verilecek'

Belirlenen Sınırlar Dahilinde Faizsiz Kredi Kullanılabilecek.

Konutlar için 500 bin ile 800 bin lira arasında, iş yerleri için ise 500 bin lira kadar faizsiz kredi kullanılabilecek.

Proje Alanlarında Belirli Kurallar Geçerli Olacak.

Yerinde Dönüşüm projesi, sıvılaşma riski olan bölgeler ile fay hattı ve dere yataklarında yapılaşmaya izin verilmeyeceğini belirtiyor. Bu sayede, daha güvenli ve sağlıklı yaşam alanları oluşturulması hedefleniyor.

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