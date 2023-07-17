Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı! Ev ve araçlarına saldırılar!

Beyt El'de Araçlara Saldırı

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail güçleri tarafından korunan bir grup Yahudi yerleşimci, Beyt El kontrol noktasında Filistinlilere ait araçlara saldırdı ve camlarını kırdı.

Filistin Evlerine Saldırı

Beytin köyü yakınlarında da Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait evlere saldırdı. İsrail askerleri, Filistinlilerin saldırıya karşı koymak için köyün girişinde toplanmasını engellemek için göz yaşartıcı gaz bombası ve plastik mermi kullandı.

Haris Köyü Girişinde Saldırı

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Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, Yahudi yerleşimciler Selfit'in batısındaki Haris köyü girişinde Filistinlilere ait araçlara saldırdı.

Geçiş Engeli: Kalkilya-Nablus Yolu

Başka bir grup yerleşimci ise Kalkilya-Nablus yolunda toplanarak Filistinlilerin geçişini engelledi.

BM Verilerine Göre Saldırı Sayısı

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2023 yılının başından 4 Temmuz'a kadar Yahudi yerleşimciler tarafından Filistinlilere ve mülklerine 525 saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırılar, bölgedeki gerilimi artırmakta ve barış çabalarını olumsuz etkilemektedir.

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