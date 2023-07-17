Çiğ balık yedi, yağmur suyu içti! İşte film gibi hayatta kalma mücadelesi!

Avustralyalı denizci Tim Shaddock, köpeğiyle birlikte çıktığı deniz yolculuğunda fırtınaya yakalandı ve teknesi hasar gördü. İletişim araçları bozulan Shaddock ve köpeği çiğ balık yiyerek ve yağmur suyu içerek hayatta kalmayı başardılar. Bu zorlu süreçte, tam iki ay boyunca yaşam mücadelesi verdiler.

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Çiğ balık yedi, yağmur suyu içti! İşte film gibi hayatta kalma mücadelesi!

Tom Hanks'ın başrolünde olduğu ve ıssız bir adada mahsur kalan bir adamın hikayesini anlatan film gerçeğe dönüştü. Sidney'de yaşayan 51 yaşındaki Tim Shaddock ve sadık köpeği Bella, Nisan ayında Meksika'dan ayrılarak Fransız Polinezyası'na gitmek üzere yola çıktı.

Shaddock, Meksika'nın La Paz şehrinden 6.000 kilometreden daha fazla bir mesafeye sahip bir yolculuğa başladı. Ancak kısa süre sonra kötü hava koşulları nedeniyle gemisinin elektronik sistemleri arızalandı ve Kuzey Pasifik okyanusunda sürüklenmeye başladı.

İki ay boyunca çiğ balık yiyerek ve yağmur suyu içerek hayatta kalmayı başaran adam ve köpeği, bir helikopter tarafından fark edildikten sonra bölgedeki bir tekne tarafından kurtarıldı.

9News'e konuşan adam, "Denizde çok zor bir sınavdan geçtim. Sadece dinlenmeye ve iyi yemeğe ihtiyacım var çünkü uzun süredir denizde yalnızım. Bunun dışında sağlığım çok iyi." dedi.

Shaddock, olta takımlarının hayatta kalmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Ayrıca teknesinin tentesinin altına sığınarak güneş yanığından kaçınmayı başardı.

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