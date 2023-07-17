Delege seçiminde yumruklar konuştu! CHP karıştı!

Kavga Nedeniyle Seçim İptal Edildi

İzmir'de gerçekleştirilen CHP delege seçimlerinde çıkan kavga, seçimin iptal edilmesine neden oldu. Karabağlar Vatan Mahallesi'nde yapılan delege seçimlerinde, partililer arasındaki tartışma hızla büyüdü ve yumruklu kavgaya dönüştü. Polis, müdahale ederek CHP üyelerini biber gazı kullanarak ayırdı.

Kavga Nedeni: Üye Listesindeki Tartışmalar

Olayın nedeni olarak, Vatan Mahallesi'nde ikamet etmeyen ve üye listesinde isimleri olmayan kişilerin ilçe yönetimi tarafından listeye yazıldığı iddiaları öne çıktı. Bu durum, tartışmaların fitilini ateşledi ve olayın kavgaya dönüşmesine yol açtı.

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CHP Üyeleri Mağdur Olduklarını İddia Ediyor

Seçim iptal edildiğinde, CHP üyeleri mağdur olduklarını ifade etti. Salih Demirgıran isimli CHP üyesi, yaşadığı darp sonucunda "Hani nerde adalet, hani demokrasi vardı, hani insan hakları vardı" şeklinde tepkisini dile getirdi.

İddialar: Destek Karşılığında İş Vaadi

Demirgıran, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek'in kendisine, "Seçimde bizi destekle, senin oğlunu Büyükşehir Belediyesi'nde işe alalım" dediğini iddia etti. Kendisinin ise, Sözüpek'e, "Benim oğlum beden eğitimi öğretmeni ve zaten memur. Ben Büyükşehir'i ne yapayım" şeklinde yanıt verdiğini aktardı. Bu iddialar, kavganın ardında yatan bazı siyasi hesaplamaların olduğunu düşündürdü.

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